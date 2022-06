El bug más mítico de Google Chrome: así terminaron cambiando la 'X' del botón de cerrar ventana por la foto de una cabeza

Agosto de 2009. Los usuarios de la versión para desarrolladores de Google Chrome (lo que ahora conocemos como Google Canary) instalan la última actualización de su navegador favorito —la 3.0.197—. Aparentemente, todo funciona a la perfección, hasta que se fijan en los botones de control de la ventana: minimizar, maximizar y… ¿cabeza?

Espera, ¿por qué hay una cabeza en lugar del tradicional icono de la 'X' que debería permitir cerrar la ventana? Y no hablamos del icono de una cabeza genérica, no, sino de una foto del rostro de alguien. ¿Qué demonios ha pasado?

Junio de 2022. En un ejercicio de nostalgia informática, la actual directora de ingeniería de Google, Adriana Porter Felt, saca del baúl de los recuerdos lo que ella misma califica como su "bug favorito de Chrome". Hablamos, por supuesto, de 'botón cabeza'.

my favorite chrome bug, from 2009: Head in place of close button pic.twitter.com/8y5YhDid80