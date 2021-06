Firefox parchea un bug en macOS que llevaba 22 años pendiente (desde antes de que existieran Firefox y macOS)

Estamos en 1999; un usuario llamado Matthew T reporta en Bugzilla (la plataforma de seguimiento de bugs del software Mozilla) un bug que afecta al modo en que se muestran los menús contextuales en la versión del navegador para Mac OS.

"Mozilla en MacOS utiliza menús principales nativos: los elementos del menú XUL se están traduciendo a estructuras de menú nativas, lo que permite a Mozilla usar la barra de menús principal de Mac.

¿Por qué no se puede hacer esto también con menús contextuales? […] Mejoraría la coherencia interna entre los menús principales y los menús contextuales de Mozilla, además de resolver bastantes errores abiertos sobre los menús emergentes de MacOS".

La propuesta quedó ahí, a la vista de todos, pero durmiendo el sueño de los justos hasta que los desarrolladores de Mozilla decidieron renovar la interfaz gráfica de Mozilla Firefox, implementando la nueva interfaz Proton en Firefox 89 (que fue lanzada ayer).

Así, aprovechando el lavado de cara, finalmente los menús contextuales de Firefox utilizan el componente gráfico nativo del sistema operativo de Apple (Cocoa), en lugar de recurrir a su propia implementación:

Los nuevos menús contextuales nativos de Firefox 89 para macOS.

Irónicamente, el primer comentario a la publicación de Matthew T afirmaba que "era cuestión de tiempo que lo solucionasen". Efectivamente, ha hecho falta tiempo: exactamente 22 años.

Tanto, de hecho, que el bug ha sobrevivido (por muchos años) tanto al navegador como al sistema operativo que utilizaba Matthew T cuando detectó el bug de marras. Espera, ¿cómo es eso?

Un bug de la era de Netscape y el Mac OS 'clásico'

Los lectores más veteranos recordarán que el actual Mozilla Firefox no se lanzó hasta 2004, un lustro después de la publicación de Bugzilla. Su antecesor, Mozilla Application Suite, fue lanzado en 2002…

…de modo que tenemos que remitirnos al antecesor de este último, al histórico Netscape Communicator, para localizar el momento en que apareció el bug de marras, superviviente desde entonces y hasta hace unas semanas gracias al código heredado.

Pero decíamos que tampoco está ya entre nosotros el sistema operativo al que hacía referencia el usuario en el reporte del bug; y es que la mayoría de nosotros piensa en Mac OS X cuando lee 'Mac OS', pero en realidad este término no es equivalente al actual 'macOS' (nótese la diferente ortografía), sino al sistema operativo de los Mac clásicos, cuya última versión vio la luz precisamente aquel 1999, con Mac OS 9.

Vía | @josejacas

Imagen | basada en originales de Sean Martell for Mozilla / Vectorstall from the Noun Project / Jamison Wieser from the Noun Project