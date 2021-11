Buscar Firefox en Bing es casi como buscar una aguja en un pajar: entierra sus resultados pero no los de otros navegadores

Microsoft de verdad quiere que la gente use su nuevo navegador Edge, y yo también si nos ponemos a mirar el tipo de cosas que he escrito en los últimos dos años. Desde que el navegador apareció lo he estado alabando por combinar lo mejor de Chrome con el Edge clásico en un mismo paquete, y es que es la primera vez en siglos que he abandonado por completo a Chrome porque creo firmemente que Edge es mejor.

Ahora, las formas que Microsoft tiene de promover el uso de su navegador van en contra de todo lo bueno que podría tener que decir del mismo. Son prácticas bastante cuestionables, como hacer más complicado que nunca cambiar de navegador predeterminado en Windows 11, e ir incluso tan lejos como a obligarnos a usarlo aunque tengamos otro navegador predefinido. A todo esto le podemos sumar los "curiosos" resultados en el Bing de Microsoft cuando buscamos navegadores alternativos, particularmente Firefox.

Mozilla no ha pagado anuncios en Bing... y se nota

Resultados en Bing al buscar Firefox

Si buscamos "Firefox" en el buscador de Microsoft, tendremos que mirar bastante abajo hasta encontrar el primer resultado relevante que no sea un navegador diferente. Primero está el mensaje al más puro estilo de Google: un enorme banner publicitario de Microsoft que recomienda seguir usando Edge.

Tras esa pausa para publicidad, veremos tres anuncios más: uno de una web irrelevante que habla de navegadores, seguido de un anuncio del navegador Brave, y de tercero un anuncio del navegador Opera. El cuarto resultado es el primer resultado orgánico y es la web de Mozilla donde podemos descargar Firefox.

Buscar Chrome en Bing

Pero todo se pone más "divertido" cuando comenzamos a buscar otros navegadores en Bing. No importa cual de los más conocidos pongamos: Chrome, Brave, Opera, o incluso Vivaldi. En los primeros tres casos veremos el resultado más relevante de primero.

En el caso de Chrome vemos un anuncio de Chrome como primer resultado, seguido de un anuncio de Opera, y de forma similar a como pasa con Firefox, el primer resultado orgánico no llega sino hasta el quinto puesto. Pero esto a Chrome no le afecta igual, porque el primer resultado es uno porque el que Google ha pagado.

Resultados al buscar Opera en Bing

Buscar Brave y Opera te genera resultados orgánicos de primeros casi siempre, salvo por el banner de Microsoft Edge al principio, es muy diferente a lo que pasa con el navegador de Mozilla, y la única diferencia aquí parece ser que tanto Opera como Brave han pagado anuncios en Bing, pero Firefox no.

Hacer estas mismas búsquedas en Google ofrece resultados orgánicos en el primer puesto siempre. Obviamente el buscador de Microsoft no es ni una fracción de relevante que el de Google, pero sigue siendo una herramienta usada por millones de usuarios, y en sus resultados, el único navegador que aparece en clara desventaja es el único actual que no está basado en Chromium. El único además, que parece estar luchando activamente contra lo cada vez más difícil que es cambiar el navegador por defecto en Windows.