Carga webs AMP en escritorio con esta extensión de Chrome, ideal para conexiones lentas y equipos viejos

El crecimiento exponencial del tamaño de las páginas web en los últimos años y ciertos intereses propios hizo que Google lanzara en 2016 las polémicas Accelerated Mobile Pages (AMP), un proyecto con el que la compañía pretendía acelerar la carga de contenidos web en smartphones, así como reducir el consumo de batería y de datos, ante tarifas que de momento están lejos de ser infinitas. Una forma efectiva, también, de responder a quienes argumentaban que los bloqueadores de contenido eran obligatorios en la nueva era de la web móvil.

Como su nombre reza, las webs AMP, que Google sirve desde su propia caché, sólo están pensadas para el entorno móvil, y por tanto no pueden ser cargadas y visualizadas en escritorio. AMP Browser Extension, una extensión para Chrome que conocemos de la mano de gHacks, sí lo permite. Aunque en principio puede no tener mucho sentido, porque en escritorio no suele haber problema con lo que ocupe una página, la carga puede ser muy lenta en equipos antiguos que sufren con webs modernas con mucho Javascript. Lo mismo ocurre en conexiones rurales y similares.

Configura AMP Browser con webs específicas

Puede darse el caso de que sólo algunas páginas webs te resulten problemáticas y que en el resto no tengas interés en activar las páginas AMPs. AMP Browser Extension puede configurarse para que intente cargar siempre la versión acelerada de Google, pero también permite hacerlo sólo en los dominios que establezcamos, de manera que su uso no incomode o genere incompatibilidades cuando no queramos usarla.

Con esa línea en el cuadro de texto, los artículos de Xataka no cargarán en vista AMP, pero los del resto de webs sí.

Para ello, tras instalar la extensión, que se añade en la barra de Chrome con un icono de rayo, abriremos un menú contextual con el botón derecho donde podremos acceder a "Configuración". Aparecerá una ventana donde podemos elegir que las webs AMP carguen automáticamente, que se use la caché AMP de Google y otras. También hay un cuadro de texto donde puedes añadir dominios donde no quieres que cargue.

Mediante este permiso, podemos elegir que la extensión solamente actúe en los dominios que elijamos.

Sin embargo, lo más interesante es la opción que aparece tras cerrar ese cuadro, donde podemos elegir los permisos de la extensión. Es ahí donde podemos seleccionar que funcione en todos los sitios web o sólo en unos determinados que elijamos, que sería la opción "En sitios web específicos".