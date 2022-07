Chrome consumirá menos CPU y no gastará tanta batería: las novedades en redimiento que ya prepara Google

Cuando se habla de Google Chrome, siempre viene a la mente uno de los grandes problemas que tiene: consume una gran cantidad de recursos. Actualización tras actualización desde la compañía de la gran G tratan de resolver este problema, y ahora estudiar la implementación de una nueva característica para reducir su impacto en la CPU.

Tal y como se ha informado en el medio About Chromebooks, Google ya está trabajando en una función denominada 'Aceleración del temporizador intensiva rápida'. Lo que se consigue de esta manera es reducir el periodo de gracia de 5 minutos a 10 segundos para que las pestañas se suspendan antes para que no impacten de manera directa en la CPU.

Google Chrome quiere ser más eficiente en tu ordenador

Con esta función concretamente se va a bloquear JavaScript para que no se activen pestañas más de una vez por minuto después de que haya quedado suspendida. Esto es algo que el usuario no va a terminar notando en el día a día, ya que si ha cambiado de pestaña no va a estar interesado en seguir cargándola, puesto que estará trabajando en otra área del navegador. Sobre todo puede llegar a ser ideal para las personas que somos caóticas y no sabemos cerrar las pestañas.

Según la propia Google, esto va a permitir reducir el uso de la CPU por parte de Chrome hasta 5 veces. Además de mejorar el rendimiento general de Windows o macOS al reducir su impacto, también hay que recordar la implicación en la batería. Al reducir el estrés de la CPU también se va a conseguir alargar la batería (si se habla de portátiles) en una hora y 15 minutos.

Actualmente esta funcionalidad va a estar disponible en las versiones Chrome Canary y Dev que como es lógico está limitada a los desarrolladores. Pero es algo que tu mismo vas a poder conseguir instalando alguna de estas dos versiones y siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa la dirección chrome://flags/#quick-intensive-throttling-after-loading

Establezca como Habilitado la opción Aceleración intensiva rápida después de cargar

Al momento de reiniciar el navegador se debe comenzar a notar la mejora en el rendimiento al no impactar tanto en el consumo de CPU que se esté navegando por internet. También en el caso de que estés en un portátil vas a poder destacar que cuenta con una mayor autonomía. Aunque como es lógico, no vayas a esperar que se cumplan los números que ha especificado el desarrollador, pues siempre dependerá del empleo que se le vaya dando.