Cómo probar las novedades de Google Chrome antes que nadie

En los últimos años, los equipos de desarollo de los navegadores han acelerado enormemente la velocidad con la que lanzan nuevas versiones en sus productos, pese a que Safari, Chrome, Firefox, Edge, Opera o Brave son productos tremendamente maduros y con muy buen funcionamiento general.

En ese sentido, pese a que la cadencia de novedades en Google Chrome es alta, y ahora lo será más gracias a actualizaciones mensuales a partir del verano, Google quiere que los usuarios puedan probar de forma sencilla y prioritaria las novedades del navegador. Para ello, ha anunciado una función que veremos en la barra de herramientas, y que nos permitirá jugar antes de tiempo con experimentos de la compañía.

👩‍🔬 We hope to gather more feedback about @googlechrome updates as they're in development. If you're using Canary today (and soon Dev and Beta) you'll notice a little beaker on the toolbar that makes it easier to try out new stuff and share suggestions about how it should evolve. pic.twitter.com/doPLzJbnRW