En la era de Windows 10 y Microsoft Edge, Internet Explorer sigue siendo una amenaza de seguridad

Por más que Microsoft recomiende usar Windows 10 y su navegador Edge para obtener mejor protección antimalware, su viejo navegador emblema, Internet Explorer, sigue siendo explotado de forma activa para infectar a los usuarios.

Una nueva vulnerabilidad en Internet Explorer está siendo explotada por un grupo de hackers para infectar ordenadores con Windows. Lo hacen a través de archivos maliciosos de Office, que una vez son abiertos por el usuario lanzan una página web que entrega el malware desde un servidor remoto.

Investigadores de seguridad de Qihoo 360 explican que el bug en Internet Explorer está siendo usado a una escala global y que afecta a las últimas versiones de Internet Explorer y a otras aplicaciones que usan ese navegador.

Según los datos de NetMarketShare, Internet Explorer sigue siendo el segundo navegador más usado en el mundo después de Chrome.

El ataque aparentemente también se salta el Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows y utiliza métodos de estenografía para esconder archivos dentro de otros archivos, una práctica vieja pero que sigue siendo increíblemente versátil y efectiva para esconder información, y que además es un paraíso para ocultar malware.

Recordemos que fuera de Windows 10 el navegador por defecto es Internet Explorer, y apps como las de Office siguen usando IE para abrir enlaces web, y no solo eso, aunque parezca increíble para algunos, a inicios del año pasado seguía siendo el segundo navegador más usado en el mundo, y según NetMarketShare, lo sigue siendo.

Los investigadores dicen haber reportado el problema a Microsoft y han pedido un parche urgente. La empresa aparentemente está investigando, pero su recomendación sigue siendo la misma, usar Windows 10 y Edge, y actualizar el sistema en los usuales parches del día martes.

Nuestra recomendación: ya no uses Internet Explorer, por favor. Es un navegador cuya última versión es de hace cinco años, no soporta los estándares web modernos, y ni el mismo Microsoft recomienda usarlo.

Vía | ZDNet

En Genbeta | Windows Defender ya tiene Fluent Design y luce tan moderno como Windows 98