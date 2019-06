Esta extensión para Chrome cambia las portadas de As o Marca para que muestren la actualidad del deporte femenino

El deporte femenino está "de moda". Hay que esperar a ver si es pasajera o si por el contrario el interés del público se mantiene, como sería ideal. Sin embargo, a la vez que la audiencia de eventos como el Mundial femenino y la asistencia a los estadios no deja de crecer, como hemos visto esta temporada en España, con múltiples récords de público en ellos, en los medios, las noticias de deporte femenino siguen sin ocupar un lugar acorde a su importancia.

Buscando darle visibilidad en las principales cabeceras, Visa ha desarrollado SomosNoticia, una extensión que permite que cuando naveguemos por Marca.com o AS.com las noticias de la portara sean sustituidas por la actualidad del deporte femenino, que pese a encontrarse inmersa en momentos cruciales de competición no tiene el seguimiento que están expresando las audiencias televisivas. Hemos probado en Sport o Mundo Deportivo, pero no cambia nada.

Cambiar fichajes y bodas por Mundial femenino y preparación del EuroBasket

Estos días el deporte femenino atraviesa dos momentos muy importantes en lo que respecta a los dos deportes más seguidos en España, el Mundial femenino y la preparación del EuroBasket femenino que se celebrará en Letonia y Serbia.

Sin embargo, por redes sociales ha sido común ver críticas a que los diarios deportivos llevasen a portada el matrimonio de Sergio Ramos con Pilar Rubio o algún fichaje veraniego antes que noticias referentes al Mundial de Francia, que de momento está dando alegrías y donde la selección hoy se juega el pase de la fase de grupos frente a China. Los creadores tienen este mensaje para los medios:

Aunque con esta extensión puedes cambiar tu portada, nuestro objetivo es que los medios reaccionen e incluyan más noticias femeninas en portada. Comparte la iniciativa en tus redes sociales para pedir a los medios un cambio real. Nuestra mayor esperanza es que, algún día, esta extensión no sea necesaria.

Con tan solo hacer click sobre el el botón de la extensión, estas noticias aparecerán arriba. La pena para aquellas personas que quieran seguir siempre el deporte femenino como prioridad es que el ajuste no se mantiene de una recarga a otra de la web, por lo que al ir atrás o recargar habrá que volver a pulsar el botón. Los contenidos que se muestran no sólo van de fútbol o baloncesto, sino que el sistema realiza una búsqueda an la base de datos que identifique de noticias de mujeres y hace una transformación de los artículos con un curioso efecto.

