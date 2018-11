Esta sencilla extensión quiere que aumentes tu productividad bloqueando posibles distracciones

Los que trabajamos en frente de una computadora sabemos que nos enfrentamos a cientos de distracciones que pueden reducir nuestra productividad: redes sociales, notificaciones, vídeos en YouTube o espirales de enlaces que hacen que acabes en lugares inesperados.

Por eso, a veces es necesario tomar medidas un tanto drásticas para que nuestra productividad no disminuya. Just Focus es una nueva y sencilla extensión para Google Chrome que busca que no perdamos la concentración en lo que realmente importa.

Para los que necesitan un "modo concentración"

Su página web es toda una declaración de intenciones, ya que sobre un fondo azul sólo aparece la frase "bloquee los sitios web que distraen la atención. Libere la productividad" y un botón que nos permite instalarla.

Una vez que hayamos instalado Just Focus, simplemente tendremos que ir agregando aquellas webs que realmente consiguen distraernos y a las que queramos evitar entrar en un determinado espacio de tiempo.

Para activar el "modo concentración" hay que hacer click sobre el icono de la extensión y pulsar "start focusing". Así, cada vez que intentemos entrar en alguna de las webs que hemos agregado nos aparecerá lo siguiente:

Frases históricas nos recuerdan que nos estamos alejando de nuestro objetivo y que debemos concentrarnos si queremos llegar a él. Estos mensajes seguirán apareciendo hasta que desactivemos el modo concentración.

Obviamente, la extensión no servirá de mucho si no hacemos el trabajo previo de introducir todas esas webs en las que acabamos perdiendo el tiempo. Si lo hacemos y abrimos, por ejemplo, la web de Instagram, un recordatorio nos dejará muy claro que quizás no estemos haciendo lo correcto.