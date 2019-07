Firefox sigue los pasos de Chrome (un año después) y marcará todos los sitios HTTP como 'no seguros'

En apenas una semana se cumplirá un año desde que Chrome comenzó a marcar todos los sitios HTTP como 'no seguros', una medida que cambió la forma en la que el navegador mostraba la advertencia de que la conexión entre Chrome y la página actual no era segura.

En Mozilla han decidido finalmente dar el mismo paso y a partir de Firefox 70, todos los sitios web que no utilicen HTTPS serán marcados como no seguros, de una forma muy similar que en Chrome, con un indicador en texto claro junto a la barra de direcciones.

Ahora, Mozilla tiene tiempo trabajando en esto, desde el 2017, y no es como que el navegador no indica cuando una web no es segura, solo que lo hace solamente en webs que contienen formularios o campos de inicio de sesión.

Prueba cómo lucen las nuevas advertencias en tu versión actual de Firefox

Así indica Firefox actualmente cuando un sitio no usa HTTPS

Actualmente, cuando un sitio web no es seguro, Firefox muestra un icono de advertencia junto a la URL, pero hay que hacer click en él para leer que la conexión no es segura, como pasaba antiguamente en Chrome. La novedad será, además de que se muestre en todos los sitios HTTP, que la advertencia dirá en texto que la conexión no es segura.

La función ya está implementada en versiones actuales de Firefox, solo que no viene activa por defecto, sin embargo puedes probar cómo lucirán las nuevas advertencias activando la característica desde las funciones avanzadas de Firefox.

Nuevo texto indicando que un sitio web no es seguro

Para ello solo tienes que abrir el navegador y escribir about:config en la barra de URL. Una vez ahí puedes buscar y habilitar "security.insecureconnectionicon.enabled" para mostrar un candado roto al visitar cualquier sitio HTTP, o, puedes buscar y habilitar "security.insecureconnectiontext.enabled" para mostrar el texto "no seguro" en los sitios HTTP:

Solo tienes que hace doble click sobre las opciones para cambiar el valor de "false" a "true" y habilitarlas

Las mismas opciones con el texto "pbmode" como aparece en la imagen arriba, activan los nuevos indicadores en el modo de navegación privada. Firefox 70 está planificado para llegar a todos los usuarios en octubre de 2019.

