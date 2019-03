Google Chrome añadirá soporte para los mandos de la Nintendo Switch

Algo que desde hace muchos años se puede hacer con ciertos mandos de consola es emparejarlos con nuestros ordenadores vía Bluetooth. Es el caso de, por ejemplo, los mandos de las últimas PlayStation, o de las consolas de Nintendo desde la Wii. Sin embargo, que puedan conectarse no siempre quiere decir que el sistema y las aplicaciones sabe interpretrar correctamente sus funciones. Para ello suele hacer falta un driver o controlador, o soporte dedicado.

En este sentido, nos enteramos por Nintendo Enthusiast de que Google Chrome será compatible con los mandos de la Nintendo Switch gracias a un soporte que le llegará por una subida Matt Reynolds, del equipo de Chromium, a Chromium Gerrit etiquetada como "Work in Progress" o "Trabajo en progreso". El título de la entrada reza "Mejora del soporte para mandos de la Nintendo Switch".

Soporte completo en Chrome de los mandos de la Switch, ¿integración con la consola Google o Project Stream a la vista?

La [subida a Chromium indica que los mandos de la Nintendo Switch tendrán soporte de la Gamepad API, dedicada al soporte de mandos para juegos y también soportada en Firefox, Safari y Edge. Así, tanto el Joy-Con derecho, como el izquierdo podrán conectarse por Bluetooth y ser utilizados en Chrome, juntos y por separado, muentras que el mando Switch Pro también será compatible con USB. El Joy-Con Charging Grip sólo será compatible con USB.

La consola de Google y Project Stream pueden suponer un antes y un después en cómo jugamos.

En el apartado de reporte de bugs, podemos ver cómo han estado trabajando en esto desde, al menos el 12 de enero de 2018 hasta este año. En el veíamos como ese día, Matt Reynolds comunicaba que pese a que el mando Pro podía emparejarse con sistemas operativos de escritorio por Bluetooth y a que Chrome lo reconocía, era "inusable debido a un mapeado incorrecto de los D-pad (crucetas) y de los botones de dirección analógicos. Necesitaba, por tanto, ser reconocido como un mando al completo, para recibir respuesta háptica como vibración, cubrir todo el rango de acción de los botones analógicos, etc.

Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es: ¿tiene esto que ver con la consola de Google que esperamos ver presentada la semana que viene? Probablemente no, con un matiz. Todavía no está del todo claro que lo que Google vaya a lanzar sea una consola y no algo más. La compañía de Mountain View lanzó Project Stream, su servicio de juegos en streaming, y ahí esta novedad de Chromium encaja a la perfección. En ese caso, los mandos de la Switch sí serian ideales para jugar en Google Chrome, tengas o no el mando de antemano, para contar con una experiencia de juego a 1080p a 60 cuadros por segundo.