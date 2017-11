Las mejores extensiones para Google Chrome y que no tiene Firefox Quantum

Firefox Quantum es el navegador de moda. Mozilla ha renovado por completo su propuesta, consiguiendo que una gran cantidad de usuarios vuelvan a esta herramienta. De todos modos, muchas personas siguen prefiriendo Google Chrome, y uno de los principales motivos es su compatibilidad con ciertas extensiones.

Si sigues siendo fiel al navegador de Google, te vamos a presentar algunas extensiones con las que podrás mejorar la experiencia y así presumir un poco frente a todos tus amigos que hayan dado el salto a Firefox.

Toby: acaba con el exceso de pestañas

Bajo el lema "bookmarks are for books" (los marcadores son para los libros), esta extensión para Chrome busca acabar con la pesadilla de decenas de pestañas abiertas. De esta manera, conseguiremos mejorar nuestra productividad.

Una vez que la instalemos, iremos a Toby cada vez que se abra una pestaña nueva. Desde ahí podremos ver todas las pestañas abiertas, salvar la sesión, añadir enlaces, crear grupos, etc.

Descarga Toby desde la Chrome Store

Sortd: convierte tus emails en tareas

El año pasado publicamos una guía para convertir tus correos electrónicos en tareas. Una de las mejores maneras de hacerlo es instalando Sortd, una extensión que cambiará el aspecto de Gmail y parecerá que estamos ante una versión alternativa de Trello o Asana.

Al instalarla tendremos la oportunidad de organizar los emails en diferentes listas, arrastrándolos y soltándolos donde queramos. Ofrece muchas posibilidades: marcarlos como completados, organizarlos según prioridad, agrupar varios correos en una tarea, etc.

Descarga Sortd desde la Chrome Store

Loom: graba fácilmente lo que estás haciendo

Muchas veces, tenemos que explicarle a alguien cómo se realiza una determinada tarea en una web. Hacerlo mediante texto nos llevará mucho tiempo y hará que a la otra persona le cueste más entenderlo.

Loom nos ofrece una manera más sencilla e interactiva. Gracias a esta extensión podremos grabar nuestra voz, cámara, pestaña actual o el escritorio completo y compartirlo rápidamente. El procesamiento de vídeos de menos de 15 minutos es casi instantáneo y estarán listos en tan solo 10 segundos.

Descargar Loom desde la Chrome Store

Muzli: para los que necesitan inspiración constantemente

Si eres una persona que trabaja en algo relacionado con el diseño o necesitas una gran dosis diaria de inspiración, Muzli 2 es para ti. Una vez que la hayamos instalado, nos ofrecerá contenido que se adapte a nuestros intereses.

El funcionamiento es muy sencillo, ya que cada vez que abramos una nueva pestaña aparecerán artículos relevantes sobre diseño. Todo lo que vemos está seleccionado manualmente por expertos, ahorrándonos mucho tiempo en esta tarea.

Descargar Muzli 2 en la Chrome Store

FullContact: tus contactos de Gmail "en esteroides"

Gracias a esta extensión sabremos mucho más acerca de nuestros contactos sin tener que abandonar la bandeja de entrada. Podremos ver los perfiles de las redes sociales, puestos de trabajo, etiquetas, notas, etc.

Eso significa que podremos ver los últimos tweets de esa persona o la información de su compañía desde el propio email que estamos leyendo.

Descargar FullContact desde la Chrome Store

Panda: visita varias webs al mismo tiempo

Los que estamos visitando decenas de páginas webs al mismo tiempo, muchas veces nos vemos inundados de información. Panda 5 nos ofrece una solución muy llamativa, pudiendo elegir entre ocho diseños diferentes de navegación:

Además, se integra con nuestros servicios favoritos: Dribbble, Twitter, Pocket, Instagram, etc. Por si fuera poco, nos permite tomar notas, subir imágenes o incluso crear listas de tareas.

Descargar Panda 5 Beta desde la Chrome Store

Chrome IG Story: visita las historias de Instagram en modo ninja

Precisamente ayer hablábamos de una nueva extensión para Google Chrome que nos deja ver las historias de Instagram de nuestros amigos sin que ellos sepan que lo hemos hecho.

Además, nos da la posibilidad de descargar las historias (fotos y vídeos) de otras personas, comprimiéndolas en un archivo .zip. Yo me apresuraría a instalarla, ya que no me extrañaría nada que desaparezca muy pronto.

Descargar Chrome IG Story desde la Chrome Store

Liner: subraya tus artículos de Pocket

Pocket es una de las mejores maneras de guardar contenido que has visto en Internet, para así leerlo cómodamente cuando tengas tiempo. No es necesario tener conexión, y el modo lectura es genial.

Con Liner podremos importar los artículos de Pocket y subrayar los trozos que nos parecen importantes. Parecerá que estamos trabajando con documentos o libros, y así acceder rápidamente a los fragmentos que nos han parecido interesantes.

Descargar Liner desde la Chrome Store

Mindful: una pizarra minimalista

Podemos decir que el navegador es el epicentro actual de nuestros ordenadores. Desde esta herramienta accedemos a redes sociales, vídeos de YouTube, noticias, servicios de mensajería, hacemos compras, etc.

Tiene lógica que en este mismo lugar queramos tener nuestras notas. Mindful es una especie de pizarra minimalista infinita que se sincroniza entre todos nuestros dispositivos.

Descargar Midnful (beta) desde la Chrome Store

Panel View for Keep: saca más partido a tus notas

Hay cientos de opciones a la hora de guardar tus notas, listas de tareas, etc. Yo siempre acabo regresando a Google Keep, ya que es rápido, gratuito, se sincroniza entre dispositivos y funciona a las mil maravillas.

Gracias a esta extensión podremos guardar trozos de páginas en Google Keep o abrir esta herramienta en una ventana independiente. Siempre es bueno tener a mano un acceso directo a este servicio.

Descargar Panel View for Keep desde la Chrome Store

Estos son solo algunos buenos ejemplos de las extensiones que actualmente están disponibles para Google Chrome y que todavía no pueden instalarse en Firefox Quantum. Obviamente, con el paso del tiempo el navegador de Mozilla irá ganando en cuanto a compatibilidad, aunque será complicado iguala la oferta que tiene actualmente Chrome.

