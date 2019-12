Llega Firefox 71 con 'Picture in picture', modo kiosco y aviso de minado de criptomonedas

Mozilla lanza hoy la nueva versión de su navegador, Firefox 71 (o como le llaman ahora, Firefox Browser 71), y llega con varias novedades. Destaca especialmente el modo 'Picture in picture', que repasaremos y que vemos en la imagen principal.

La disponibilidad de esta nueva versión de Mozilla Firefox estaba prevista para hoy martes 3 de diciembre desde la web oficial, aunque como es habitual, se pudo descargar desde ayer del servidor FTP de Mozilla. Es algo que desde la compañía llevan haciendo desde hace muchísimos años, y que se agradece. Los usuarios que ya estuvieran en Firefox 70, recibirán la actualización automáticamente.

Picture in picture y modo kiosco

La mayor novedad de Firefox 71 de cara al usuario es el nuevo modo Picture in picture, o en español, imagen en imagen, que permite que los vídeos de webs como YouTube se puedan superponer sobre los contenidos de otras pestañas. Esto es especialmente cómodo en smartphones y tablets, donde las pantallas son más pequeñas y no hay espacio para dividir en ventanas, pero en escritorio se agradece igualmente, sobre todo para no perdernos nada.

Desgraciadamente para los usuarios de macOS y Linux, dicha función no llega activada por defecto. Habrá que ir a la configuración avanzada de "about:config" y buscar lo siguiente: media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.enabled . Una vez en dicha entrada, veremos que el estado está en "false", lo que habrá que cambiar a "true". Una vez hecho eso, cualquier versión de Firefox es capaz de funcionar con Picture in picture.

La forma de funcionamiento de la función es sencilla. Cuando estemos viendo un vídeo en YouTube, y deslicemos el cursos sobre el vídeo, podremos ver cómo aparece un recuadro azul. Si pulsamos sobre él, se desplegará el vídeo y se sobrepondrá al resto de pestañas del navegador. Y no solo eso, sino que también se puede superponer a otras ventanas y aplicaciones del sistema. La pena es que, al menos hasta donde hemos podido probar y jugar con la configuración, no hay opción para redimensionar el vídeo que resulta del picture in picture. Tampoco se ofrecen controles de reproducción.

Otra novedad es el nuevo "modo kiosko", que permite que Firefox se abra en pantalla completa y sin elementos de control de la interfaz cada vez que se lance. Para establecer dicho modo en Windows, habrá que añadir "-kiosk" en el acceso directo en Windows. Es una función interesante, pero que tampoco cambia las cosas para muchos usuarios, porque ya había extensiones que brindaban este mismo ajuste.

Por último, no faltan en esta versión de Firefox avisos cuando la protección contra tracking bloquee webs que minan criptomonedas, soporte para codificación de MP3 y parches para fallos de seguridad, que como siempre Mozilla listará en esta web. Para desarrolladores, Mozilla informa de nuevas funciones menores aquí.

La próxima versión, Firefox 72, que impedirá por defecto que los sitios web puedan seguir nuestro rastro online, llagará el 7 de enero, según el calendario oficial de Mozilla.