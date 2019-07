Este truco para ver los vídeos de YouTube sobre otras aplicaciones podría cambiar tu manera de utilizar la versión web

Muchas veces desconocemos maneras de utilizar aplicaciones o plataformas a las que accedemos diariamente. Lo cierto es que un pequeño truco es capaz de modificar por completo la manera que tienes de utilizar un servicio.

Hace unas horas encontré un tweet (publicado por el diseñador de videojuegos Jan David Hassel) en el que hablan de un "truco" para poder ver la versión web de YouTube sobre el resto de aplicaciones, y al principio no entendía de qué me estaban hablando.

This little trick blew my mind:



-Open a youtube video in Chrome

-Right click on the video TWICE to get to Chrome's context menu

-Select Picture in Picture

-Enjoy watching your youtube video in size adjustable windows on top of any other application pic.twitter.com/Bpr6xIzE7x — Jan David Hassel (@JanDavidHassel) 9 de julio de 2019

Se trata de un de modo con el que conseguimos separar la ventana de vídeo del navegador, colocándola sobre el resto de aplicaciones que tenemos abiertas en nuestra computadora.

Eso significa que no será necesario estar en la pestaña que tiene el vídeo de YouTube reproduciéndose, y podrás estar haciendo otras cosas mientras sigues viendo el contenido.

Cómo activar este truco en tu navegador

Aunque en su tweet Jan David habla de Google Chrome, lo cierto es que lo he probado con otros navegadores (Brave, Opera o Firefox) y funciona correctamente. Para poder activar este modo tienes que seguir los siguientes pasos:

Ir a un vídeo de YouTube desde tu navegador

Hacer click derecho dos veces para que aparezca un menú contextual

para que aparezca un menú contextual Pulsar sobre "imagen en imagen"

Al hacerlo se separará la ventana de vídeo, y aparecerá siempre encima del resto de aplicaciones. Podrás moverla al lugar que quieras y lo mejor de todo es que es posible redimensionarla al tamaño que queramos.

Las opciones son muchas, y la verdad es que puede ser muy útil cuando tienes poco espacio de pantalla (por ejemplo, un portátil) y necesitas tener un vídeo de referencia y varias aplicaciones abiertas.