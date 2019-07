42 cursos gratis que puedes comenzar en julio para aprender una nueva habilidad este verano

Si eres el rebelde que en lugar de tomarse el verano para descansar prefiere aprovechar los días libres para estudiar y aprender algo nuevo por cuenta propia, has llegado al lugar indicado. La educación no para salvo que nosotros queramos, y en Internet, la educación online no se detiene ni un segundo.

Si buscas un buen curso universitario y gratuito que tomar este mes de julio, puedes aprovechar cualquiera de los que te recomendamos a continuación, todos están en español y son ofrecidos por universidades prestigiosas de España, América Latina y Estados Unidos.

La mayoría de estos cursos están alojados en plataformas como Coursera o edX, ambas ofrecen la posibilidad de tomar cursos individuales de forma completamente gratuita, con ayudas económicas para programas completos, y solo la obtención de un certificado tiene un coste monetario que depende de cada curso.

Negocios

Informática y ciencias

Matemáticas

Bases Matemáticas: Números y terminología: un curso de la Universitat Politècnica de Valencia en el que aprenderás la notación matemática elemental, el concepto de conjunto y sus operaciones, los diferentes tipos de números: naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, y los conceptos básicos necesarios sobre números complejos.

Álgebra Básica: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás a construir expresiones algebraicas a partir de frases, lo que te permitirá resolver problemas en los que conoces algunos datos numéricos y necesitas encontrar otros. Este curso te va a ser muy útil si actualmente estas llevando un curso de álgebra en la escuela y tienes problemas con él. También si ya has estudiado álgebra y necesitas repasarla.

Cálculo Diferencial e Integral unidos por el Teorema Fundamental del Cálculo: un curso del Tecnológico de Monterrey en el que aprenderás cómo los modelos matemáticos polinomial, exponencial natural, y trigonométricos (seno y coseno), son una construcción que responde a esta práctica de predicción.

Matemáticas financieras: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás la relación que tiene el dinero y su valor a través del tiempo. Se abordan los temas de interés simple, interés compuesto, anualidades, perpetuidades, amortizaciones, valor presente y valor futuro.

Artes y diseño

Radio para internet con Podcast: creación y conceptos básicos: un curso de la Universitat Politècnica de Valencia en el que aprenderás a crear tu propia radio por internet con Podcast, desde los materiales que necesitas, a la creación del guion de radio y la edición con Audacity.

Introducción a la guitarra: un curso de Berklee College of Music en el que aprenderás los elementos esenciales necesarios para empezar a tocar la guitarra acústica o eléctrica a través de una combinación de la exploración del instrumento, la técnica de ejecución y la teoría básica de la música.

Entender el diseño: un curso de Arizona State University en el que aprenderás una variedad de definiciones de diseño, la naturaleza del proceso de diseño y formas de práctica de diseño como el diseño de productos, diseño de experiencia de usuario, diseño gráfico, diseño interior y diseño de modas.

Grabación y postproducción musical dentro y fuera del estudio: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás a elaborar una producción musical con Ardour, trabajarás en la preproducción, grabación y postproducción de un proyecto musical.

Audio digital con Pure Data: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás los principios del audio digital a través de Pure Data, un lenguaje de programación gráfica enfocado en la creación y procesamiento de sonido.

Tecnología musical con software libre: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás sobre producción musical utilizando la plataforma Ardour. También se abordan tres lenguajes distintos de programación musical: Pure Data, Supercollider y Arduino.

Educación

Introducción a las tecnologías para la Educación: un curso de la Universitat Politècnica de València destinado a profesores de todos los niveles, en él aprenderás a sacar partido de las nuevas tecnologías en tu labor docente para crear una experiencia de aprendizaje nueva y enriquecedora.

Aprendizaje y Enseñanza Virtual: un curso de la Universidad Galileo en el que aprenderás sobre el potencial de la tecnología en entornos de enseñanza virtual formal e informal reconociendo los diferentes modelos y estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales.

Diseño instruccional para el aprendizaje activo: un curso del Tecnológico de Monterrey en el que aprenderás a identificar el concepto de aprendizaje activo en los ambientes de aprendizaje, diseñar ambientes de aprendizaje innovadores vinculados, y evaluar la contribución de las tecnologías emergentes en el diseño innovador.

Docencia para la capacitación laboral y el aprendizaje a lo largo de la vida: un curso de la Universidad de Chile en el que aprenderás sobre el desarrollo de habilidades de gestión educativa en el aula para fomentar los aprendizajes del estudiante que trabaja y se forma a lo largo de su trayectoria laboral y personal a lo largo de la vida.

PlanU: escoge la mejor carrera y universidad para ti: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderás a conocer y cuestionar diferentes aspectos del proceso de tomar decisiones de carrera y universidad, realizando diferentes actividades que te permitirán conocer tus fortalezas, retos e intereses, centrados especialmente en lo académico.

Idiomas

Inglés Empresarial: Gestión y Liderazgo: un curso de Arizona State University en el que seguirás a un gerente recién promovido para ver como construye y conduce su equipo practicando juntos el idioma y los estilos de comunicación en inglés necesarios para la gestión efectiva.

Chino básico: Cómo dar una primera impresión positiva: un curso de Arizona State University parte del programa especializado de chino básico para hispanohablantes y que sirve como introducción al idioma chino.

Chino básico: La etiqueta social en los negocios: segundo curso del Programa Especializado Chino básico para hispanohablantes: lenguaje y cultura empresarial tiene un enfoque en el lenguaje que se puede usar en posibles situaciones profesionales

Misceláneos