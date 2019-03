Mozilla mejorará la gestión de memoria en Firefox resolviendo un bug reportado hace ocho años

Hace ocho años que en bugzilla se sugirió una solución para mejorar la gestión de memoria en Firefox de una forma muy simple: hibernar o suspender las pestañas que llevan mucho tiempo sin ser usadas para recuperar memoria.

Tras todo ese tiempo, Mozilla finalmente ha decidido aplicar la solución en Firefox y han marcado el bug como solventado. De hecho, ya puedes probar la nueva función en Firefox Nightly 67, aunque solo si eres usuario de Windows.

Cómo decidirá Firefox que pestañas suspender

Uno de los problemas que se presentan en la práctica al implementar una función como esta, es que a veces una pestaña puede estar haciendo algo importante, como por ejemplo, reproducir música, y al mismo tiempo ha dejado de ser usada por mucho rato.

Para solventar este pequeño pero importante dilema, Firefox tendrá un algoritmo que decidirá que pestañas hibernar cuando el sistema cuente con poca RAM disponible, que dependerá de básicamente dos parámetros:

Si la pestaña ha sido fijada o está reproduciendo audio, no se suspenderá, y las primeras pestañas que no están reproduciendo nada, tampoco. Esto deja entonces, a las últimas pestañas que no estén ni fijadas ni reproduciendo audio como las candidatas a ser suspendidas para recuperar memoria.

Si quieres activar la función en Firefox 67, solo tienes que escribir about:config en la barra de direcciones del navegador y buscar la función browser.tabs.unloadOnLowMemory. Para que funcione debes cambiar su valor a "true" haciendo click en el botón "alternar".

Esto es algo que algunas extensiones como Tab Suspender ya nos permiten hacer, no solo en Firefox, sino en otros navegadores, y además nos dejan ajustar preferencias de sitios según varios párametros. Sin embargo, siempre es buena noticia que el navegador integre este tipo de funciones sin tener que instalar nada adicional.

Vía | r/Firefox