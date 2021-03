Un pequeño cambio en Google Chrome hará que las páginas seguras carguen siempre más rápido

Hace bastante tiempo que Chrome comenzó a marcar todos los sitios HTTP como no seguros, de hecho, al poco tiempo dejaron de indicar que un sitio web HTTPS es seguro, porque eso debe ser lo normal, y hasta han comenzado a bloquear la carga de contenido multimedia que no use HTTPS.

En el mismo espíritu, ahora el equipo de Chrome ha dado un paso más grande para cambiar el comportamiento del navegador cuando ingresamos una URL: a partir de Chrome 90, la barra de direcciones del navegador utilizará https:// por defecto en lugar de http://.

Cuando una web sea segura, cargará más rápido

Lo normal desde que la web es la web, era que todas las direcciones que visitamos comenzarán por HTTP, y aunque hace muchos años que los navegadores modernos dejaron de pedirnos que escribiéramos esa parte de la URL, esto no quiere decir que no siga ahí, aunque ahora sea casi siempre HTTPS.

Gracias a la dura promoción de Chrome y el resto de navegadores, hace un buen tiempo la mayoría de las webs utilizan HTTPS por defecto, y sin embargo, todavía la práctica tradicional es que el navegador elija HTTP como el protocolo por defecto cuando escribimos algo como "genbeta.com" en la barra de direcciones.

La próxima versión de Chrome cambiará ese comportamiento, es decir, el navegador elegirá siempre HTTPS por defecto cuando escribamos una dirección. El resultado de esto es que se mejorará la velocidad de carga inicial de los sitios web que lo soporten.

Básicamente, ya que Chrome se conectará directamente al punto final HTTPS sin necesidad de ser redirigido de http:// a https://, la carga será más rápida. En el caso de los sitios que aún no admiten HTTPS, Chrome volverá a HTTP cuando el intento de usar HTTPS falle (incluso cuando haya errores de certificado, como una falta de coincidencia de nombre o un certificado autofirmado no fiable, o errores de conexión, como un fallo de resolución de DNS).

No hace falta ser un genio para entender por qué una web segura va a cargar siempre más rápido de esta manera. Este cambio se está implementando inicialmente en Chrome para el escritorio y Chrome para Android en la versión 90, y poco después se lanzará para Chrome en iOS.

Vía | mixx.io