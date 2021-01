Vivaldi 3.6 llega con una interesante solución para los acumuladores de pestañas: un segundo piso

Una nueva versión del navegador Vivaldi acaba de ser liberada, y con ella llega una nueva función para potenciar la navegación por pestañas que no existe en ningún otro navegador popular: dos barras para apilar pestañas en lugar de una.

Con Vivaldi 3.6 para Windows, Linux y macOS, podremos crear una nueva pila de pestañas en cualquier momento para organizar nuestras pestañas en dos niveles. No es algo que ocurra automáticamente si no quieres, pero si has acumulado muchas pestañas y prefieres poder leer sus nombres de forma más legible, puedes enviar la mitad a otro nivel.

Envía las pestañas que quieras a un segundo nivel

Para enviar pestañas a una segunda pila, solo tienes que seleccionar las que desees haciendo click sobre ellas y presionando la tecla CTRL al mismo tiempo. Una vez seleccionadas, haz click derecho y seleccionar "Apilar las n pestañas".

Puedes deshacer la pila completa en cualquier momento, puedes clonar las pestañas apiladas, puedes cerrar todo el grupo haciendo click en la primera pestaña con el indicador numérico, puedes mostrar en mosaico la pila de pestañas, mandarlas todas a hibernar, recargarlas todas al mismo tiempo, etc.

Si eres de los que prefieres el modo vertical, desde los ajustes de Vivaldi en la sección de Pestañas, puedes cambiar entre ver tus pilas de pestañas a la izquierda o a la derecha, o incluso abajo. En los modos verticales verás dos columnas con tus dos pilas de pestañas.

Con Vivaldi 3.6 el modo de apilar pestañas por defecto será este, pero puedes cambiar el tipo de Apilamiento de pestañas por uno compacto, en el que en lugar de dos pisos, vas a agrupar las pestañas dentro de una sola.

Son muchas las opciones para gestionar pestañas que ya de por sí ofrecería este navegador, esta es solo una más, pero que sin duda podrá ser de utilidad para muchos usuarios, especialmente si tienen espacio en pantalla de sobra para ocupar ese segundo piso sin perder mucho a nivel de lo que se ve en el navegador.