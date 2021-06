4 tipografías serif serias, elegantes y profesionales para sustituir a Times New Roman en tus proyectos o trabajos

Las tipografías importan. Y están de moda. Desde que Microsoft anunciase el pasado mes de abril que buscaría una sustituta a Calibri como la fuente por defecto en Office nos hemos dado cuenta (además de que qué rapido pasa el tiempo y que Calibri ya sustituyó a Times New Roman hace 15 años) que es importante elegir un tipo de letra que vaya a ser claro, amable a la vista y comprensible.

A pesar de que Times New Roman dejó de ser la referencia en la suite de Office, sigue siendo una fuente muy usada. Stanley Morison fue quien creó Times New Roman, algo que nació de una queja al periódico The Times, al que criticó públicamente por la mala calidad de su impresión. La letra se usó por primera vez en 1932 y la comercializó Monotype en 1933.

Alternativas serif a casi un siglo de tipografía

Hay tres estilos de tipografías dominantes. Serif, como es el caso de Times New Roman, lleva una serifa en la parte baja de cada letra como una especie de apoyo horizontal al estilo romano. Por otro lado, están las tipografías sin serifa o de palo seco (sans serif) que se caracterizan por la ausencia de remates en la parte baja de cada letra. Y otras son las decorativos o las cursivas.

En este artículo vas a conocer alternativas a Times New Roman de letras con serifa o Sarif para textos largos. Hay muchas letras Sarif maravillosas pero que pueden servir para un anuncio, pero nunca para un texto largo. Así que aquí un resumen de las mejores opciones que tienes disponibles:

Garamond

También es considerada una de las mejores romanas y una de las más antiguas que existen en la actualidad: fue creada por Claude Garamond en el siglo XVI en Francia.

Dicen desde Letrag que a pesar de su carácter histórico, la Garamond original fue correctamente identificada a mediados del siglo XX y hoy en día existen muchísimas versiones de esta.

Palatino

También es conocida como Book Antiqua porque Microsoft comercializa una muy similar a Palatino con este nombre en su suite de productos de oficina. Palatino fue una letra creada en 1948 por el diseñador Hermann Zapf en 1948. En 1984, Palatino fue uno de los tipos de letra incluidos originalmente por Apple Computer en el Macintosh.En 1999, Zapf revisó Palatino para Linotype y Microsoft, con el nombre de Palatino Linotype.

Según Guntemberg.org, Microsoft distribuye un tipo de letra similar de nombre Book Antiqua (originalmente de Monotype), que el propio creador considera una imitación. Book Antiqua se diseñó como una alternativa a la licencia de las fuentes exigidas por el estándar PostScript de Adobe.

Fénix

Este es un tipo de letra con serifa diseñado para presentaciones y para textos largos. Las serifas están muy marcadas. Desde Canva dicen que esta característica le da una apariencia extremadamente elegante y también muy legible.

Su creador es Fernando Díaz, un diseñador uruguayo y TipoType Foundry.

Caslon

Es una letra mucho más redondeada con las anteriores y su mayor curiosidad histórica conocida es que Benjamin Franklin eligió Caslon para la primera impresión que hubo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Son muy legibles para hacer largos textos.

La familia tipográfica Caslon salió a la luz por primera vez en 1734 de la mano del autor del mismo apellido. No es tan famosa en la actualidad como las anteriores mencionadas, pero sí puede ser usada para largos textos porque hace la lectura sencilla. Existen versiones digitales realizadas por la casa Adobe y la empresa H.W. Caslon & Company.