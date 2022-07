De lenguaje humano a fórmula de Excel: esta web gratis usa la IA de GPT-3 para saber qué queremos que haga la hoja de cálculo

"La mejor herramienta low code es Excel", afirmaba la semana pasada el vicepresidente de Microsoft Charles Lamanna, en referencia al modelo de creación de software que permite prescindir en la mayoría de los casos de la programación basada en código.

Pero, ¿y si fuera posible usar Excel para cosas mucho más complejas que los meros listados de ítems y —aun así— el usuario pudiera prescindir del código… o, como mínimo, de escribirlo él mismo? Bueno, pues eso es precisamente lo que intenta ofrecernos Excel Formula Bot.

Su autor, David Bressler, se define como un experto en analítica y 'nocoder' ("No sé HTML, ni CSS, ni Python ni otro lenguaje de programación de IA, pero he desarrollado una app web basada en inteligencia artificial")…

…y es a otros 'nocoders' a quienes se dirige su nueva creación: se trata de un generador de fórmulas de Excel que trabaja a partir de una descripción de lo que queremos hacer. Nosotros le decimos, en lenguaje —más o menos— llano, y la web se encarga de 'traducir' nuestra petición a una fórmula de Excel, tal como se ve en el siguiente vídeo:

Where the heck was GPT-3 when I was in business school?!@bresslertweets created a bot that generates Excel formulas. Just type in what you want Excel to do, and the bot will give you the formula.



This is brilliant. pic.twitter.com/ZeSfrtoIhy