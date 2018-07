Un listillo busca ganar dinero en la Tienda de Microsoft cobrando por una versión no oficial de LibreOffice

LibreOffice es uno de los paquetes de ofimática gratuitos y abiertos más famosos que existen. Por años ha sido una excelente alternativa al Office de Microsoft para quienes no pueden o quieren pagar por este, y que está disponible en Linux, Windows y macOS por igual.

Y ahora parecería que LibreOffice también ha llegado a la Tienda de Microsoft para Windows 10, pero la realidad es otra. Un tercero no autorizado ha publicado una versión no oficial en la tienda y además está cobrando por ella.

Puedes leer en la descripción: "Periodo de prueba gratis ilimitado con todas las características".

El paquete que se encuentra actualmente en la tienda de apps de Microsoft fue publicado por un tal .net, y además cuesta 2,99 euros. Precio que pone a modo de "donación". Explica que si lo pagas "les ayudas".

A quienes ayudarás es un misterio, porque a la Document Foundation, los encargados de mantener el proyecto, no será. Desde su cuenta de Twitter, ya estos han confirmado que el LibreOffice que está actualmente en la Tienda de Microsoft no es de ellos

thanks. It is not ours. — LibreOffice (@libreoffice) 23 de julio de 2018

Sin embargo, también comentan que primero van a mirar si los términos de distribución de quien publicó el paquete de ofimática cumplen con la licencia de LibreOffice, pues recordemos que se trata de software abierto, de ahí que alguien se pueda aprovechar de esta manera en primer lugar.

we first need to see if the distribution terms are compliant with our license... — LibreOffice (@libreoffice) 23 de julio de 2018

Como usuario, es mejor que tengas cuidado a la hora de instalar esto, no es paranoia ni nada menos, pero este tipo de apariciones misteriosas, que salen de la nada, buscando hacer un dinerillo sin siquiera haber consultado con la gente de LibreOffice, no pintan como el trabajo honesto y desinteresado de nadie. Y tampoco sabes que bicho se pueda colar ahí, pues la tienda de apps no es infalible.

