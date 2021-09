Microsoft anuncia la fecha de lanzamiento de Office 2021: la nueva versión llega junto a Windows 11

Microsoft ha anunciado que Microsoft Office 2021 llegará junto a Windows 11, es decir, el 5 de octubre. La nueva versión perpetua de la suite ofimática por excelencia ya se había anunciado (por sorpresa) y ahora sabemos que desde Redmond no quieren dejarla en un segundo plano y quieren hacer una gran lanzamiento en un día con su primer sistema operativo en seis años.

Las empresas ya pueden adquirir la versión Office 2021 LTSC (Long Term Servicing Channel), que como todas las LTSC, tendrá un soporte más prolongado a nivel de actualizaciones que la versión normal. Por ejemplo, aunque el soporte de Windows 10 acaba en 2025, la versión LTSC acaba su soporte ampliado en 2029.

Microsoft Office 2021 llega con modo oscuro y más

La llegada de Microsoft Office 2021 es, como decíamos, toda una sorpresa. Por una parte está el asunto económico. Microsoft ingresa más dinero que nunca con Office 365, una suscripción que ha marcado el camino para muchas otras. La compañía ha convertido un ingreso que se producía cada varios años en uno recurrente gracias a aportar valor con más cosas como todo el almacenamiento en la nube.

Microsoft Office 2021 llega con novedades como el modo oscuro, que la versión de 2019 no tenía, y que lo pone a la altura de Office 365. También llega Line Focus, que ayuda a escribir con más concentración centrando la atención en la línea actual del documento de Word. También está XLOOKUP, que mejora la búsqueda en hojas de cálculo.

En general, se agradece que Microsoft siga actualizando su suite en la versión que no caduca si no pagas cada mes. Y es que parecía que 2019 nos dejaría la última versión, porque ni la propia compañía la recomendaba frente a Microsoft 365. Aun así, pese a estar centrando todos los esfuerzos en la versión de suscripción, Microsoft ya ha confirmado que Office 2021 no será la última versión perpetua.

Extraña, porque la versión de suscripción está mucho mejor con flujos de trabajo modernos como reconocimiento de escritura a mano para transformar en texto (en el caso de PowerPoint), integración con LinkedIn (en el caso de Word) o cumplimentación de capitales de estados estadounidenses y poblaciones (en tablas de Excel), etc.

Sobre precios, Microsoft todavía no ha anunciado detalles, pero cabe esperar que sea similar al de Office Hogar y Estudiantes 2019: 149€ a través de su web. Office Hogar y Empresas 2019 se va a 299 euros.

