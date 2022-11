Las teclas enter y return de tu PC no hacen lo mismo, aunque lo parezca: estas son sus diferencias

Si alguna vez, al leer "Pulsa la tecla 'Retorno'", has pensado que quién la llamará ya así, que tú sólo la has oído llamar 'Enter' o 'Intro', sin duda te encuentras en la misma situación que varios miles de usuarios de informática: la de estar equivocados.

En serio, son dos teclas distintas, con distintos orígenes y funciones. Pero no es culpa vuestra no saberlo, sino de los desarrolladores de software que desde entonces se han dedicado a entremezclar su uso.

Mucha gente se dio cuenta de esto hace dos años, después de que uno de los creadores de Markdown tuiteara, indignado, tras hacer el crucigrama del New York Times:

I would like to speak to the manager. pic.twitter.com/SBo7F9OluB