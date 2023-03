El origen del atajo que más nos salva la vida en los PC fue un misterio mucho tiempo: esta es la historia de la función 'Deshacer'

Has metido la pata. Has borrado algo que no debías en Microsoft Word, o quizá has aplicado una pincelada en el sitio incorrecto en Adobe Photoshop; o puede que hayas movido incorrectamente un bloque de código en Visual Studio Code. Tranquilo, respira y que no cunda el pánico...

...porque en cualquiera de esos tres programas (y en miles otros más) se puede solventar todos esos errores de manera muy sencilla: pulsando 'Ctrl+Z'. Este atajo de teclado ya es universal en el mundo de la informática, estando presentes en todos los grandes sistemas operativos (con excepción de macOS, donde lo que se estila es Command+Z).

Se sabe que ya en 1968 se lanzó un programa, FRESS (File Retrieval and Editing System), el primer editor de hipertexto de la historia, que también fue pionero por ofrecer por vez primera la función 'Undo' ('Deshacer')... sin embargo, no estaba vinculado aún a ningún atajo de teclado.

La idea de 'undo' era restaurar el estado inmediatamente anterior del sistema, que quedaba guardado en la memoria del mismo. Sin embargo, por aquel entonces no se podían encadenar sucesivos comandos 'deshacer'

Pero, ¿cuándo empezó a usarse la 'Z' en el atajo de teclado relacionado con deshacer acciones del PC (ya sea en compañía de Ctrl o de Command)? Si realizas una búsqueda por Internet, comprobarás que son numerosas las webs que lo plantean como un misterio, y que, en cualquier caso, apuntan a algún ingeniero anónimo de Xerox PARC, que en algún momento difuso de la década de los 70 incorporó el atajo de teclado correspondiente.

Según esa versión, la famosa visita realizada por Steve Jobs en 1979 a las instalaciones de Xerox fue lo que le motivó a copiar esa innovación e incluirla en 1983 en su equipo Apple Lisa.

La 'Z' de deshacer no es de padre desconocido: se llama Larry

Pero, en torno a 2016, Larry Tesler, un experto en el campo de la interacción Humano-Computador (y uno de los ingenieros que dio el salto de Xerox PARC a Apple) reclamó en un e-mail dirigido a Brad A. Myers, de la Carnegie Mellon University, la paternidad del uso de la 'Z' en el atajo de teclado para 'deshacer'... y situó su creación en la época en que ya trabajaba para Apple en los 80:

"El Lisa fue el primer sistema en vincular [las teclas] 'XCVZ' a [los comandos] de Cortar, Copiar, Pegar y Deshacer (desplazado con la tecla "manzana"). Yo mismo los elegí: 'X' era un símbolo de borrado estándar; 'C' era la primera letra de 'copy'; 'V' era un símbolo de intercalación inversa y, aparentemente, ya significaba 'insertar' en al menos un editor anterior.

Y la Z estaba junto a la X, la C y la V en el teclado QWERTY estadounidense. Pero su forma también simbolizaba la tríada 'Hacer-Deshacer-Rehacer': trazo superior derecho = paso adelante; trazo central izquierdo = paso atrás; trazo inferior derecho = paso adelante de nuevo. Así que X, C e incluso V no eran novedosas. Pero no conozco ningún uso de 'Z' que significara 'Deshacer' antes de [que lanzáramos Apple] Lisa [...] el artículo del NYT [que lo vinculaba con Xerox PARC] estaba equivocado y no contenía citas a publicaciones de Xerox".

La razón por la que Tesler vinculaba la 'Z' también a 'rehacer' es porque en aquella época el atajo no funcionaba como hoy en día: si pulsarlo una vez deshacía, pulsarlo dos veces volcía a rehacer. Fue Windows quien implementó por primera vez el uso de la 'Y' para 'deshacer', por completar el final del alfabeto: X-Y-Z.

Sería el equipo sucesor de Lisa, el Macintosh, el primero que adoptó la tradición de incluir un "Deshacer" como primer comando en el menú "Editar", idea que poco más tarde tomó prestada Microsoft para su Windows 3.1. Por otro lado, fue un tercer sistema operativo, el AmigaOS, el que presenció (con el lanzamiento del editor CygnusEd) la primera implementación de sucesivos 'Ctrl+Z', permitiendo así deshacer cambios más allá del último realizado.

Vía | HowToGeek