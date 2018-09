Cómo ver la keynote de Apple del 12 de septiembre en vivo y desde cualquier dispositivo

Ya todo está listo para la próxima keynote de Apple este 12 de septiembre donde podremos comprobar desde todos los rumores sobre los nuevos iPhone, hasta las posibles novedades de software tanto en iOS como en macOS.

Si quieres saber cómo seguir la keynote en vídeo y en vivo, te explicamos todos los métodos, y te invitamos también a seguir a la cobertura en español y en directo de nuestros compañeros en Applesfera que estarán cubriéndolo desde el mismo Apple Park.

Lo primero es saber a qué hora comienza el evento. La keynote de Apple se llevará a cabo el 12 de septiembre a las 10:00 hora local de California, Estados Unidos. En España y Latinoamérica estos son los horarios:

Si tienes un ordenador de Apple o cualquier ordenador con macOS, solo tienes que abrir Safari y entrar a la página del evento.

Si tienes un ordenador con Windows 10 solo tienes que abrir la dirección desde Microsoft Edge.

Si tienes un ordenador con otra versión de Windows o Linux, puedes usar VLC para abrir la dirección. Solo tienes que ejecutar el reproductor, seleccionar la opción Abrir red... y pegar la URL del evento: https://www.apple.com/apple-events/september-2018/

Si tienes cualquier iPhone o iPad solo tienes que abrir la página del evento desde Safari al igual que el ordenador y esperar que inicie la keynote para reproducir el contenido sin problemas.

Si tienes un dispositivo con Android puedes descargar VLC desde la Play Store y pegar la misma URL del evento desde la opción Abrir red.

Si tienes un Apple TV, puedes usar la aplicación de Eventos de Apple para ver el streaming.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu