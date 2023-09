Así puedes desactivar Utiq, la 'cookie' de las grandes operadoras españolas que te identifica por la conexión a Internet

En junio de este año, un nuevo actor desembarcó en el mundo de la publicidad online en España. Lo habíamos conocido hasta entonces con el nombre de Trustpid, la 'supercookie' de las grandes operadoras (Movistar, Orange y Jazztel), pero desde poco después empezó a operar bajo otro nombre: Utiq.

Sin embargo, aún tenía pendiente estrenar su nuevo portal web de consentimiento, un paso necesario para satisfacer la obligación legal de otorgar a los usuarios la posibilidad de revocar cualquier autorización que hubieran otorgado para identificar su línea telefónica.

Y este paso se dio, finalmente, con la apertura de su web 'Consenthub' desde el 1 de septiembre.

Pero, ¿qué es Utiq…

Utiq se presenta como una alternativa a las controvertidas cookies; ya sabes, esos archivos temporales que se almacenan en nuestros navegadores y que a menudo generan preocupaciones sobre la privacidad al guardar datos delicados de los usuarios. Los responsables de Utiq afirman que su propuesta preserva mejor la privacidad al tiempo que es capaz de ofrecer anuncios personalizados.

Hasta ahora, sólo los periódicos digitales de grandes medios tradicionales, como El Mundo y ABC (además de numerosos medios autonómicos y provinciales), han implementado este sistema.

Además, a la iniciativa no se han sumado por ahora todos los operadores de telecomunicaciones. Sorprende extraordinariamente que Vodafone no se encuentre en esa lista, a pesar de que Utiq no es más que una evolución del servicio TrustPid… que originalmente fue diseñado en solitario por esta operadora para aumentar sus ingresos en publicidad.

… cómo funciona…

El funcionamiento de Utiq es relativamente sencillo: cuando los usuarios navegan por Internet utilizando la red móvil, cada sitio web que visitan (y que soporta este sistema publicitario) les presenta un banner de consentimiento que detalla las condiciones del servicio de Utiq. Este proceso está limitado a la red móvil por el momento, aunque se espera que en el futuro se expanda a la red fija.

Si los usuarios aceptan el banner, Utiq les asigna un 'token' o identificador, seudonimizado y cifrado.

Este token será utilizado posteriormente para mostrar anuncios y contenido personalizado basado en los intereses del usuario durante un período de 90 días. Una vez que expire este plazo, el banner volverá a aparecer para renovar la pregunta.

…y cómo puedes desactivarlo?

Sin embargo, gracias a la normativa de protección de datos, si en algún momento los usuarios cambian de opinión y desean revocar su consentimiento, pueden hacerlo a través del portal "Consent Hub"… donde también cuentan con la opción de desactivar completamente la plataforma durante un año.

Para desactivar Utiq, es necesario que sigas estos pasos:

Usar el smartphone para realizar este proceso.

Asegurarte de que eres cliente de alguna de las operadoras detrás de Utiq (en caso contrario, no podrán identificar tu conexión).

Asegurarte de estar conectado a la red móvil (por ejemplo, apagando el acceso mediante WiFi si te encuentras en tu casa).

Acceder al portal 'Consent Hub'.

En la plataforma, el usuario puede desactivar Utiq, retirar el permiso otorgado a páginas o anunciantes específicos, o incluso evitar que se active durante un año (es importante tener en cuenta que una vez activada esta última opción, no hay forma de desbloquear Utiq hasta que haya transcurrido el período especificado).

