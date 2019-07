Cómo comprar más espacio en Google Drive: opciones y tarifas disponibles

Google Drive ha sido, desde 2012, el servicio de Google para almacenar nuestros contenidos en la nube. La página de Drive sigue funcionando como siempre, aunque se nutre del almacenamiento de nuestra cuenta de Google, los 15 GB clásicos que la compañía ofrece desde hace años. El año pasado, los planes de almacenamiento cambiaron, incluyendo dichos planes en un nuevo proyecto, Google One.

En resumidas cuentas, Google Drive es un servicio de almacenamiento y Google One es un plan de suscripción mediante el cual podemos adquirir espacio para utilizar en Google Fotos, Drive y Gmail. De este modo, si quieres tener más gigas en Google Drive, tienes que aumentar los gigas de tu cuenta de Google, y este proceso se realiza pagando alguno de los planes de Google One.

Cómo acceder a Google One y ver sus precios

Aunque no tengas una cuenta de Google One, el proceso para acceder es sencillo. El primero es acceder directamente a través del enlace oficial al sitio web de Google One, aunque también podemos hacerlo desde nuestra cuenta de Google Drive, seleccionando "Adquirir más almacenamiento".

Adquirir una cuenta de Google One es tan fácil como seleccionar el plan que queramos, entre todas las opciones de almacenamiento que se nos dan

Una vez aquí, podremos ver los distintos precios con los que cuenta el servicio, que variarán según la cantidad de almacenamiento y funciones contratadas. En concreto, de los 15 GB gratuitos con los que contamos, podemos saltar hasta los 30 GB de almacenamiento.

Plan de 15 GB Plan de 100 GB Plan de 200 GB Plan de 2 TB Plan de 10 TB Plan de 20 TB Plan de 30 TB PRECIO Gratis 1,99 euros al mes

19,99 euros al año 2,99 euros al mes

29,99 euros al año 9,99 euros al mes

99,99 euros al año 99,99 euros al mes 199,99 euros al mes 299,99 euros al mes INCLUYE 15 GB de almacenamiento 100 GB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores 200 GB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores 2 TB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores 10 TB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores 20 TB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores 30 TB de almacenamiento

Ayuda de expertos Google

Opción de añadir familia

Ventajas para suscriptores

El resumen es sencillo, todos los planes de Google Drive, salvo el gratuito, incluyen lo mismo (salvando las diferencias entre almacenamientos). Cuando pasamos a los planes de pago, podemos acceder por un lado, a ayuda de expertos de Google relacionada con los servicios que tenemos contratados, así como con cualquier otro. Disponemos, asimismo, de la opción para poder compartir nuestro plan con hasta cinco personas más. Por último, contamos con ciertas ventajas por ser suscriptores, como créditos para gastar en Google Play, precios especiales en hoteles y demás.

Como te contábamos anteriormente, Google Drive y Google One son servicios distintos, por lo que si pasas de una cuenta de Drive a una cuenta de One tus archivos de Drive seguirán siendo accesibles como siempre, aunque contarás con más almacenamiento en tu cuenta de Google, así como con las ventajas anteriormente comentadas que ofrece Google One.