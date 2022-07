Cómo consultar el estado de tramitación de la ayuda de 200 euros del gobierno

Hace dos semanas contábamos cómo solicitar la ayuda de 200 euros del gobierno tras iniciar su tramitación, y esto hizo que muchas personas iniciaran la solicitud para recibir el dinero en los próximos meses. Ahora, muchas personas se pueden encontrar con la mayor de las incertidumbres al no saber cómo se está gestionando o si incluso ya ha sido aceptada o rechazada. Es por ello que la Agencia Tributaria cuenta con un apartado dedicado a esta consulta.

Hay que tener en cuenta que aunque en un primer momento el gobierno apuntaba a que los pagos se harían en el último trimestre del año, esto ha terminado cambiando haciéndose los pagos en julio. Esto hace que muchas solicitudes ya hayan comenzado a tramitarse, aceptándose o denegándose, siendo importante ir revisando el estado.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Cómo saber si te han aprobado la ayuda de 200 euros

Al igual que ocurría en el proceso de solicitud de la ayuda, es indispensable contar con un certificado digital o registrarse en el sistema Cl@ve. Esto es importante, ya que será el único modo que existe para poder acceder al expediente, sabiendo que eres tú el que tiene acceso a información. Si bien, en muchos casos, si tienes un representante ante la administración, también lo podrá consultar como apoderado.

Una vez tienes esto en cuenta, vas a tener que acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Entre las opciones que hay habilitadas dentro de la ayuda de 200 euros, vas a tener que pulsar sobre Consulta de solicitudes presentadas.

En este caso se pasará a la plataforma de identificación digital a través del certificado o sistema Cl@ve, apareciendo ya tus datos personales en la esquina superior derecha. Una vez concluido, verás un formulario de todos los datos de las declaraciones presentadas. Deberás asegurarte que en modelo aparece la palabra GAS, y en ejercicio el año 2022. Además, el apartado NIF también deberá estar completado. Cuando tengas esta información, pulsa en Buscar y marca la opción Mostrar declaraciones en estado de baja.

Al momento se desplegará una tabla con todas las solicitudes que se hayan presentado, para poder acceder rápidamente al justificante de entrega o el documento de presentación. Pero para esto, hay que centrarse en el apartado Estado, que puede tener tres situaciones actualmente:

Alta : la primera fase en la que la solicitud se ha enviado correctamente y sin errores, estando a la espera de ser recibida por la Agencia Tributaria y comenzar con la tramitación.

: la primera fase en la que la solicitud se ha enviado correctamente y sin errores, estando a la espera de ser recibida por la Agencia Tributaria y comenzar con la tramitación. Baja: en este caso se puede dar la situación que el expediente lo hayas dado de baja tu mismo para presentar otra nueva solicitud, o simplemente se ha denegado rechazando la solicitud que has realizado por parte de los organismos tributarios.

Igualmente, en el caso de que todavía no te haya llegado esta ayuda a tu cuenta bancaria y no tengas noticias al respecto, debes estar completamente tranquilo. El plazo de presentación no acaba hasta el 30 de septiembre, y a partir de aquí existe un plazo de 3 meses para que pueda resolverse.