Cómo enviar contenido entre tu PC, móvil y Smart TV vía Wi-Fi sin tener que depender de memorias USB

Si tienes una tele con Android TV y quieres enviarle archivos que tienes en tu móvil o en tu ordenador, o viceversa, esto es algo sencillo de hacer gracias al excelente ecosistema de aplicaciones con el que cuenta la Play Store.

Aunque no es demasiado difícil conseguir apps para enviar y recibir archivos entre dispositivos Android, cuando incluimos el ordenador en la ecuación, la cosa se pone un poco más difícil. Es ahí donde entra esta excelente opción que recomendaron nuestros compañeros de XatakaHome. Su nombre es EasyJoin y podemos usarla desde Windows, Linux, macOS, el navegador, y por supuesto, Android.

Enviar y recibir archivos entre la tele y el ordenador de la forma más simple

EasyJoin funciona desde Android a Android de forma muy sencilla, pero en Genbeta nos vamos a centrar en el intercambio de archivos entre un Smart TV y un PC. El proceso es básicamente igual en todos los casos, la interfaz de la app es extremadamente simple y bastante fácil de usar.

Lo primero que tienes que hacer es descargar la app para Android TV desde la Play Store en tu televisión. Solo abre la tienda de apps y busca "EasyJoin Go TV", elige la versión con el icono azul (EasyJoin Go). Aquí es notable saber que la app no es gratis, pero solo cuesta 2,39 euros en un pago único, nada de suscripciones. Si esta es una función que necesitas, los vale de sobra.

EasyJoin tiene una versión más avanzada y más cara que permite hacer más cosas como compartir SMS, enlaces, notificaciones y hasta tu portapapeles. Nosotros nos vamos a centrar en la versión Go, que solo sirve para intercambiar archivos y carpetas. Pero si tienes la versión Pro en Android, esto te desbloquea las funciones adicionales en el escritorio.

Instalar EasyJoin en Windows 10

Lo siguiente es instalar EasyJoin Go en tu ordenador, cuentas con opciones para todos los sistemas operativos importantes, e incluso una versión web:

Una vez que tienes la app instalada en tu tele y en tu PC, mientras ambos estén conectados a la misma red, puedes comenzar el intercambio de archivos. En Windows 10 por ejemplo, solo es cuestión de ejecutar la aplicación y elegir una de las tres opciones:

Enviar contenido desde Windows 10 a tu Smart TV con EasyJoin

La interfaz de EasyJoin en Windows es muy simple, solo es una ventanita con tres iconos. El primero sirve para enviar archivos (puedes seleccionar uno o múltiples), el segundo sirve para enviar carpetas completas, y el tercero es para activar la recepción de archivos o carpetas.

Cuando haces click en cualquiera de los botones de envío, se abrirá el explorador de archivos para que selecciones lo que quieres enviar. Una vez elegidos tus archivos, EasyJoin te mostrará la tele o las teles en tu red en las que ya tengas instalada la versión para Android TV.

Cuando seleccionas la tele, la transferencia comienza de inmediato y es bastante rápida. Todos esos archivos ahora aparecerán en tu tele desde la app de EasyJoin, desde donde puedes gestionarlos y visualizarlos. O, incluso puedes enviarlos desde ahí a otros dispositivos.

La aplicación cuenta con un menú lateral desde donde puedes ver tus archivos organizados por tipo, ya sean fotos, vídeos, música, documentos, aplicaciones y otros tipos de archivos. También cuenta con la opción de cambiar entre tema oscuro y claro.

A veces es necesario salir y volver a entrar en la app cuando añades archivos para que estos aparezcan en tu biblioteca. Por menos de tres euros es una aplicación muy útil, fácil de usar y que funciona en todos los sistemas operativos de escritorio.