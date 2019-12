Esto es todo lo que te estás perdiendo si no aprovechas la integración de Android con Windows 10

Quizás lo sepas o quizás no, pero dado lo sorprendidas que he visto a muchas personas cuando les menciono algunas de las cosas que puedes hacer cuando aprovechas la integración de tu móvil con Windows 10, no demasiados saben lo bien que se lleva Android con tu ordenador si instalas un par de apps de Microsoft.

En general, si usas Android e instalas dos apps compañeras como Tú teléfono y el launcher de Microsoft es muchísimo lo que ganas en productividad y continuidad entre tu ordenador y el móvil. Es casi el sueño cumplido de Windows Mobile que nunca se hizo realidad.

Microsoft además se ha asegurado que con cada nueva versión de Windows 10 la app compañera de Tu teléfono reciba mejoras, y más recientemente no ha hecho ni falta eso, puesto que desde hace pocos días, la app se actualizó para que todos podamos hacer y recibir llamadas desde Windows 10. Si no tienes la app, puedes descargarla en la Microsoft Store.

Si ya tienes la app Tu teléfono en Windows 10, deberás configurarla para vincular tu móvil Android, el proceso es muy sencillo y la misma app te guía mostrando los pasos que debes seguir, solo tienes que sentarte frente al ordenador y tener el móvil a mano. Necesitarás un smartphone con Android 7.0 o posterior para poder aprovechar todas sus funciones.

Ver todas las fotos de tu móvil al instante en Windows 10

Tus fotos de Android en Windows 10

Esta fue la primera función que la sincronización a través de Android y Windows 10 nos ofreció. Una vez que has vinculado tu móvil, siempre que le desde los permisos necesarios a la app Tu teléfono en Android, podrás simplemente lanzar la app en Windows para ver todas las fotos que has tomado en el móvil al instante.

Con esto no tienes que enviarte una foto a tu mismo nunca más, ni tendrás que conectar un cable para transferir imágenes, ni siquiera hace falta Bluetooth. Todas están ahí en tu ordenador a un click de distancia. Las puedes abrir, copiar, descargar, editar y compartir desde Windows 10.

Y lo que hagas desde Windows no afecta tus copias de las fotos en el móvil, no puedes borrar archivos de tu teléfono desde la app de Windows 10.

Hacer y recibir llamadas desde Windows 10

Esta es la única función para la que vas a necesitar tener el Bluetooth activo. Si ya actualizaste la app Tu teléfono en Windows 10 a la última versión, deberías ver una nueva opción que dice "Llamadas (en vista previa)". Al hacer click ahí te invitarán a configurar la función.

Deberás encender el Bluetooth del móvil y vincular tu ordenador nuevamente a través de un pin, todo se te va a indicar de forma clara tanto en el móvil como en Windows 10, debería tomarte menos de un minuto. Al hacer esto obtendrás acceso a todo tu historial de llamadas y contactos almacenados en el móvil.

A partir de ahora podrás hacer y recibir llamadas desde Windows 10 como si estuvieses usando la app de teléfono de tu móvil.

Gestionar SMS

Así como puedes hacer y recibir llamadas, puedes enviar y recibir los SMS de tu móvil en Windows 10. Si te llega un mensaje verás una notificación en Windows 10, e incluso puedes responder rápidamente desde esta.

Desde la app de Tu teléfono tienes acceso a todo tu historial de SMS, y también puedes crear nuevos SMS para enviar a cualquier contacto, con la posibilidad de insertar contenido multimedia como GIFs o imágenes, además de emojis. Y no solo eso, si tienes varias SIM, podrás elegir cuál usar para enviar el SMS desde Windows 10.

Ver las notificaciones de Android en Windows 10

Otra función de la app Tu teléfono es la de mirroring de las notificaciones de Android. Esto quiere decir que podrás recibir todas las alertas de tu móvil directamente en Windows 10, y no tienen que ser absolutamente todas, puesto que la app te permite decidir cuales.

Puedes hacer que se te muestren las notificaciones solo en la app, o que se muestren banners de notificación en el sistema. También puedes activar o desactivar las notificaciones por cada app que tienes instalada en el móvil.

Continuar trabajando con un archivo en tu PC

Si además de la app Tu teléfono, instalas Microsoft Launcher como tu lanzador de aplicaciones predeterminado en Android, obtienes aún más beneficios de la sincronización de ambos sistemas. Esto es gracias a la función Continuar en PC.

Notificaciones enviadas desde Microsoft Launcher en Android a Windows 10

Con esto puedes revisar cualquier archivo o imagen que aparezca en tu actividad reciente en el móvil, y simplemente tocar en Continuar en PC para enviar una notificación a Windows 10 que te permitirá continuar trabajando en ese archivo desde el ordenador.

Sincronizar notas

Si usas las Notas rápidas o sticky notes de Windows, el Microsoft Launcher te permite acceder a ellas en Android directamente desde una de sus pantallas. La sincronización en la nube de esas notas funciones perfectamente, e incluso acepta dictado por voz.

Es decir, puedes dictarle una nota al móvil y la verás aparecer en un post it digital en Windows 10 de forma inmediata. Lamentablemente en el móvil no verás sino solo las sticky notes de texto. Si tienes notas en Windows con escritura a mano alzada o imágenes, estas no se ven en Microsoft Launcher por ahora.

Sincronizar tareas y listas

Si no te basta con las sticky notes, puedes optar por instalar Microsoft To Do en Windows 10 y ver en una lista con tus tareas en las pantallas de Microsoft Launcher, no hace falta que instales To Do en Android si ya tienes el lanzador de aplicaciones de Microsoft, aunque por supuesto, esto tiene beneficios adicionales, pero no es obligatorio.

Microsoft Edge

Si además usas el navegador de Microsoft, tendrás la opción de compartir cualquier web, enlace o contenido que abras en el navegador de escritorio directamente a tu móvil Android a través de la app Tu teléfono.

Puedes enviarte cualquier cosas desde el ordenador y lo recibirás como una notificación en Android.