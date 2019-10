Windows 10 ya permite que los usuarios Insider con Android hagan llamadas y las reciban desde el PC con la aplicación 'Tu Teléfono'

Una de las grandes ventajas que siempre se menciona que tiene Apple con respecto a Microsoft o Google es que tiene el ecosistema completo. Eso, que muchas veces no supone un gran plus, y hablo como usuario de macOS y de iOS, hay veces que se aprecia mucho, como por ejemplo esas situaciones en las que las llamadas de tu iPhone pueden ser descolgadas desde el portátil. De esta forma se gana mucha productividad, porque puedes hacerlo todo desde un mismo dispositivo.

En Windows es una función que no se ha tenido hasta que Samsung y Microsoft lo presentaron en el reciente evento Unpacked. Y la buena noticia es que está comenzando a llegar a los usuarios Insiders que tengan instalada la versión 19H1 (o superior) y la app 'Tu Teléfono' . Antes de final de año se espera que Microsoft lance una especie de Service Pack para Windows 10, pero no una gran versión como han sido October 2018 Update o May 2019 Update. La 20H1 probablemente sea April 2020 o May 2020 Update, y quizá ahí veamos esta función para todos los usuarios.

Qué puedes hacer respecto a llamadas desde la aplicación 'Tu Teléfono'

En la última publicación de Microsoft en su blog, la compañía ha repasado qué puedes hacer con la nueva función de la aplicación 'Tu Teléfono', y es lo esperado y más:

Puedes responder llamadas entrantes a tu smartphone desde el PC.

a tu smartphone desde el PC. Puedes iniciar llamadas desde el PC utilizando el teclado de marcación o la lista de contactos.

utilizando el teclado de marcación o la lista de contactos. Puedes rechazar llamadas entrantes desde el PC con mensajes personalizados.

desde el PC con mensajes personalizados. Acceder al historial de llamadas en tu PC.

en tu PC. Transferir llamadas entre tu PC y tu smartphone.

Poder hacer todo eso, obviamente, no será posible si no cumplimos con una serie de requisitos. Lo que Microsoft pide, de forma genérica es que contemos con un terminal Android que tenga Android 7.0 o superior, un ordenador con Windows 10 y conectividad Bluetooth, una build 19H1 o superior, y la build 18362.356, lanzada en septiembre de 2019. También hay que instalar la aplicación 'Compañero de Tu Teléfono' en el Play Store y, por supuesto, 'Tu Teléfono' en Windows 10 desde la Tienda.

Microsoft está haciendo más por la producitividad entre Android y ordenadores de lo que ha hecho Google

Microsoft está dando grandes pasos para crear un ecosistema de funciones entre Android y Windows, como expresa toda la funcionalidad que hemos comentado de 'Tu Teléfono', junto a otra que aún está muy limitada como la posibilidad de controlar tu smartphone desde el ordenador, algo que no hemos podido probar por estar solamente disponible en algunos terminales de Samsung. Esperemos que, al no pedir modelos concretos, esta funcionalidad llegue a más usuarios mucho antes.