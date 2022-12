Cómo escribir la letra Ñ si no la tienes en tu teclado

Si te has comprado un teclado al que le falta la eñe (mención especial merecen algunos teclados mecánicos de importación muy chulos) o has encontrado un portátil de oferta que no tiene distribución ISO con distribución QWERTY en español, no hay problema porque no hay una si no varias soluciones diferentes para que puedas escribir la letra eñe.

Ten en cuenta que aunque este artículo esté centrado en la eñe, estos trucos puedes usarlos para otras letras o caracteres particulares, como por ejemplo la cedilla o la diéresis.

Copia y pega

Esta es una solución "de emergencia" que puede sacarte de un apuro de forma puntual, por ejemplo si estás en un ordenador que no es el tuyo (caso personal: que me robaran el móvil estando fuera de España y tener que acudir a un locutorio a imprimir documentos).

Simplemente busca la letra en internet, o busca "España", selecciona la letra "ñ", cópiala y pégala donde lo necesites.

Con su código

Cada carácter del teclado tiene su propio código, lo que en la práctica nos permite poder escribirlo, siempre y cuando dispongamos de un teclado completo.

Eso sí, ya te advertimos que no son códigos "intuitivos" y para más inri, hay un código para la ñ minúscula y otro para la ñ mayúscula:

Ñ mayúscula: ALT + 0209

ALT + 0209 ñ minúscula: ALT + 0241

¿Cómo lo escribes entonces? Mientras estés tecleando tu texto, mantén la tecla "ALT" pulsada y escribe 0209 usando el teclado numérico. Este punto es importante, porque no vale con escribir la serie de cifras situadas sobre las letras.

Usa el teclado virtual

Igual que tu teléfono Android o iOS tienen un teclado virtual, lo tiene Windows y MacOS.

Abrir el teclado virtual en Windows: pulsa Windows + R y en Ejecutar escribe osk y pulsa Aceptar

Abrir el teclado virtual en macOS: en el menú Apple, entra en Preferencias del Sistema y luego sobre Accesibilidad. Desplázate hacia abajo en la barra lateral hasta teclado y activa Teclado de accesibilidad

Ten en cuenta que tanto Windows como macOS mostrarán un teclado con la configuración del idioma de entrada que esté activo, por lo que si quieres que aparezca la "ñ", tendrá que estar en español. Después, ya solo tendrás que pulsar la tecla.

Con la tecla equivalente

Esta es sin lugar a dudas la mejor opción para quienes se enfrenten a este problema a diario, por ejemplo porque su teclado o portátil no tienen dicha tecla. Y es que aunque la Ñ no esté presente en tu teclado de forma física, puedes configurar su tecla sustituta (normalmente el ";") para que actúe como tal.

Esta tarea es tan sencilla como configurar Windows en español o hacer lo propio con MacOS. Para mejorar la experiencia, hay quien opta por comprar pegatinas de las letras y colocar una justo donde iría la ñ.

Fotografía de portada | alfaneque, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons