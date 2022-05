Cómo instalar Google Assistant en Windows 10 y 11: así puedes utilizar este asistente en tu PC

Ya sea si cuentas con un teléfono móvil Android o iOS, una Smart TV, o un altavoz inteligente, seguramente te hayas topado con algún asistente de voz como Alexa, Siri o Google Assistant. En el caso de este último, podemos utilizarlo en todos dispositivos mencionados, aunque aún no hay ninguna forma de poder interactuar con él en Windows de manera oficial. Sin embargo, hoy te vamos a contar una forma de tenerlo en el sistema.

Se trata de un cliente no oficial de Google Assistant que nos permitirá contar con este asistente de voz inteligente en nuestro PC. En este artículo te contamos cómo hacerlo funcionar a través de unos sencillos pasos.

Cómo instalar Google Assistant en Windows

Como bien sabéis, Google Assistant está disponible en dispositivos Android, iOS, Smart TVs, e incluso altavoces inteligentes. Si bien puede cuestionarse su verdadera utilidad, hay quien le saca bastante provecho, y tenerlo en Windows puede sernos de gran ayuda (y así dejar de lado a Cortana).

Para descargar este cliente, tendremos que irnos a la página de su creador en Github. La instalación de la app es bastante sencilla, aunque requeriremos de una serie de pasos para configurar correctamente la autenticación de la herramienta, unos pasos que su creador detalla muy bien y de manera muy visual.

La app está basada en el SDK de Google Assistant, y a excepción de algún que otro problema que puede ocasionar el comando "OK, Google", lo cierto es que funciona bastante bien. Cuenta con varias opciones, además de poder ejecutarlo mediante el comando Windows + Shift + A. En cuanto a su diseño, podemos cambiar el tema de la app al modo oscuro, y encaja bastante bien en el sistema, con un look muy visual.

Además de Windows 10 y 11, el asistente es compatible también con macOS y Linux, aunque su instalación variará dependiendo del sistema que estemos utilizando. Al tratarse de una app no oficial, no se garantiza que el método utilizado para descargarnos el archivo de autenticación y configurar la herramienta dure para siempre. No obstante, es un método efectivo hasta que Google anuncie planes de lanzar esta herramienta a PC.

Recordemos que de los asistentes más conocidos, el único que tiene app oficial en Windows es Alexa, y podemos descargarla desde la propia Microsoft Store.