Cómo recordar dónde has aparcado el coche con Google Maps

Google Maps es más que conocida a nivel mundial por ser la aplicación de mapas de Google. En constante actualización, y con un listado de funciones bastante amplio, el servicio nos permite, entre otras cosas, guardar la ubicación de nuestro vehículo aparcado.

Dicha opción puede activarse de forma sencilla, siendo de gran utilidad para esa situación en la que casi todos los conductores nos hemos visto alguna vez, perdernos buscando el coche por no saber dónde lo hemos aparcado.

Ten tu vehículo siempre localizado gracias a Google Maps

El proceso que vamos a describir es válido tanto para iOS como para Android, y funciona sobre prácticamente cualquier versión de Google Maps (no importa si no estás actualizado a la más reciente), aunque te recomendamos hacerlo. En primer lugar, como dicta la más estricta lógica, abriremos la aplicación de Google Maps y nos aseguraremos de que nuestra geolocalización sea lo más precisa posible. En el caso de que la ubicación no sea correcta, puedes seguir nuestra guía sobre qué hacer cuando Google Maps no te geolocaliza correctamente.

Una geolocalización precisa es clave para poder encontrar tu vehículo. Cambiar los ajustes de precisión GPS y calibrar la brújula pueden ayudarte a mejorar la medición

Una vez estemos localizados por el GPS, no tenemos más que hacer una pulsación sobre el punto azul. Al hacerlo, se desplegará una nueva interfaz con información relativa a nuestra posición. Se nos mostrará dónde estamos exactamente, y tres opciones pulsables.

Ver sitios cercanos

Compartir ubicación

Guardar ubicación del coche aparcado

Esta última opción es la que nos atañe, así que la pulsaremos. Al hacerlo, Google Maps nos indicará que se ha guardado la ubicación del coche aparcado, mostrándonos dos nuevas opciones, más información y cómo llegar. En el menú de más información podremos realizar varias funciones relacionadas con la ubicación del vehículo.

Compartir ubicación

Borrar ubicación

Cambiar ubicación

Escribir notas sobre el aparcamiento

Tiempo restante desde donde estamos al aparcamiento

Añadir fotos del aparcamiento

En el otro lado, como te indicamos más arriba, tenemos la opción de cómo llegar, que establecerá una ruta desde dónde nos encontremos hacia dónde hemos aparcado nuestro vehículo.

De esta forma, podremos localizar nuestre vehículo gracias a Google Maps, que a su vez nos mandará notificaciones cuando nos alejemos del mismo, para recordarnos dónde lo hemos dejado y cómo podemos encontrarlo.