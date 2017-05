Cómo tener todas las apps con el nuevo diseño Neon en Windows 10 sin tener que ser Insider

Project Neon es el nuevo lenguaje de diseño de Microsoft y aunque sigue sin llegar oficialmente a Windows 10 en versiones estables, ya hemos visto como muchas apps en las versiones para Insiders lucen detalles nuevos en su interfaz bastante interesantes.

Microsoft seguramente no logrará convencer a todos con estas transparencias y efectos estilo aero, pero a los que sí llama la atención el diseño Neon, seguro les interesa tener lo nuevo cuanto antes. Sin embargo, para ello hay que ser Insider, es decir, convertirse en betatester de Windows 10.

La buena noticia es que puedes instalar las apps con diseño Neon en tu Windows 10 ya mismo siempre que tengas la Creators Update instalada, y permitas la instalación de prueba de aplicaciones.

Esto es gracias a que un usuario de Twitter ha subido los paquetes actualizados de todas las apps con Neon a la nube para que cualquiera pueda descargarlas e instalarlas.

Here you go guys. All Insider flights that are newer than the inbox apps, including Acrylic/Neon goodness. Have fun😃https://t.co/E0MrkCdeuG