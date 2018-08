Cómo usar cualquier GIF de Internet en tus Historias de Instagram

La Historias de Instagram sin duda se han convertido en una de las partes más llamativas de la red social, aún siendo una copia relativamente descarada de Snapchat, ya han alcanzado los 400 millones de usuarios al día y siguen creciendo y añadiendo funciones.

Una de las características más divertidas de las historias son los GIFs animados que puedes añadir a tus fotos o vídeos, para ello hay que buscar el botón GIF dentro de la misma app y puedes buscar de entre una librería en Giphy de GIFs compatibles. Pero es posible usar cualquier GIF de la web, tanto desde iOS como desde Android con un pequeño "truco".

Gboard está disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita. Su instalación es lo más sencillo, y en muchos móviles Android hasta es el teclado por defecto. El proceso es un poco distinto entre iOS y Android, pero no deja de ser sencillo.

Pro tip for Instagram Stories



- Install Google’s Gboard app

- Start an Instagram Story

- Select text for Instagram Story

- Switch to Gboard keyboard

- Search for a GIF or image

- Select image or GIF to auto-copy to clipboard

- Tap text space on Instagram Story

- Hit paste! pic.twitter.com/OmzaR0rW0H