Esta web del INE te permite decir adiós a la propaganda electoral: puedes evitar buzones llenos siguiendo estos pasos

El próximo 28 de mayo todos los electores españoles estamos llamados a las urnas para participar en las elecciones municipales y autonómicas que se celebran en todos los municipios y algunas comunidades autónomas. Pero este proceso llega acompañado también de intensas semanas de mítines políticos y envíos de propagandas electorales que a mucha gente seguramente no les llega a interesar.

Si eres una de estas personas o simplemente no quieres que se gaste más papel porque tienes tus ideas políticas muy claras, vas a poder solicitar dar de baja el recibir en el buzón esta propaganda electoral. Este proceso es realmente sencillo y se formaliza ante el INE como te vamos a explicar en este artículo. Aunque vas a tener que hacerlo antes del 17 de abril para que no recibas la propaganda de estas siguientes elecciones.

Este proceso se introdujo en la modificación de la Ley Electoral que se aprobó en diciembre de 2018. En esta se recoge el derecho de los electores a ser eliminados del censo que facilita el INE a las diferentes formaciones políticas para poder enviar la propaganda electoral. Y además, si te arrepientes siempre vas a poder dar marcha atrás.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Cómo evitar el envío de propaganda electoral durante las elecciones

Para poder iniciar este proceso es necesario contar con un certificado digital o Cl@ve PIN para poder identificarte tanto desde el ordenador como desde el propio móvil. Una vez tienes esto en cuenta, simplemente deberás entrar a la sección de la web de trámites electrónicos del INE y buscar aquel que diga "Solicitud exclusión/inclusión en copias del censo para propaganda electoral".

Al pulsar se te redirigirá a la página con la información del procedimiento y la normativa del mismo. En la parte derecha vas a tener que pulsar en Presentar la solicitud y en la nueva ventana nuevamente a la derecha seleccionar Acceder con Cl@ve/Certificado para que en la pasarela de identificación selecciones el método que vas a usar en este caso.

Por último, aparecerán todos tus datos personales como el nombre y el DNI, así como la situación actual de las copias a partidos políticos. Si nunca has manifestado tu rechazo a recibir esta propaganda aparecerá como "INCLUÍDO". Para cambiar este estado, se deberá pulsar en Enviar solicitud en la parte inferior para que se recojan tus deseos y no recibir en el buzón más publicidad.

A partir de ese momento tu nombre no figurará en los registros que se hacen entrega a los partidos políticos, y si lo has hecho antes del 17 de abril no te debería llegar absolutamente nada a tu buzón de las municipales o autonómicas. Y si te arrepientes, siempre vas a poder seguir estos mismos pasos para hacer que te vuelvan a enviar la propaganda electoral al domicilio donde estés inscrito.

Fotos | Donate PayPal Me