Esta web te dice de qué lugar hispanohablante del mundo eres según cómo hablas español... y sí, acierta

Hoy te vamos a descubrir una web que es capaz de saber en qué lugar del mundo hispanohablante has nacido (o estás viviendo) según cómo usas el español en tu día a día. A la que aquí escribe le ha acertado perfectamente.

La web dialectos del español ha recopilado en un test las diferentes formas en que las personas que hablamos este idioma, en todo el mundo, podemos usar verbos, adverbios y otras formas del lenguaje. Tardas menos de 5 minutos en responder las cerca de 30 preguntas que aparecen.

¡Ojo! Ten en cuenta que nadie te está pidiendo que seas un literato de la academia de la RAE. No tienes que buscar la forma más precisa o correcta en tus respuestas, solo escoger lo que tú dirías cuando estás hablando día a día con tu gente cercana. Y también ten en cuenta que habla solo del español, no de los otros idiomas (oficiales o no) que hablamos dentro de España o de otras regiones donde el español es la lengua dominante.

Conocer más sobre el español

Esta app ha sido diseñada para detectar y predecir algunos rasgos generales y característicos de todos los dialectos del mundo hispanohablante. El objetivo del proyecto Dialectos del español es obtener información sobre la diversa manera de hablar nuestra lengua, tal y como explican sus creadores.

Es una web-app sin ánimo de lucro destinada a conocer la variación de la lengua española en la actualidad. Ha sido creado por diferentes académicos. Tras una serie de preguntas sobre tu propio dialecto pueden saber un poco más sobre la distribución, la pérdida y la conservación de ciertos fenómenos, la innovación que se produce en la lengua y los efectos que la movilidad social y los procesos de migración tienen en el español del siglo XXI.

Entras en este link y comienzas a responder. Hay preguntas como "cómo respondes al teléfono cuando alguien te llama", el uso del plural de los verbos o la forma de usar los artículos para ciertos sustantivos.

Al final te puede acertar (hay muchas probabilidades de que acierte). Te da tres opciones de dónde el test ha concluido que puedas ser. Y luego, para ayudar a los creadores de la web a conocer mejor a los hispanohablantes, puedes decir si vives en ese sitio, si has nacido allí o si te has criado ahí.

Este proyecto también está creado para dialectos del inglés y del suizo alemán.