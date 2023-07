Hacienda está reteniendo devoluciones de la declaración de la renta. Y las deudas en la Seguridad Social pueden tener la culpa

El pasado 30 de junio acabó el plazo para presentar la declaración de la renta 2022, pero esto no significa que todos los contribuyentes hayan recibido su devolución. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria a 30 de junio se devolvieron el 80% de las declaraciones que había tenido este resultado, pero el 20% restante siguen en un auténtico limbo.

Normalmente, Hacienda tarda pocas semanas en hacer estas devoluciones, pero es una realidad que muchas personas al consultar el estado de la Renta 2022 tienen que ver un constante estado de "En Tramitación" o "Su declaración se está comprobando". Y la culpa de que Hacienda te esté reteniendo la devolución puede radicar en las deudas que tienes con la administración pública. Y puede ser relevante consultar si existe alguna para encontrar sentido a esta situación.

Hace ya varias semanas que te contamos cómo se pueden consultar las deudas con la propia Agencia Tributaria, pero estas no son las únicas que pueden estar entorpeciendo tu renta. Esto es algo que sabrás cuando el estado cambie a "su devolución está siendo comprobada" en el que se pasará al órgano de recaudación para hacer las correspondientes deducciones y saldar tu cuenta de deudas.

Cómo consultar tus deudas con la Seguridad Social

En estos casos Hacienda está reteniendo la devolución que tú estás solicitando porque has tenido una duda con alguna administración pública como multas en la DGT, ayuntamiento o con la Seguridad Social. Va a ser en esta última administración en la que nos vamos a centrar para realizar esta consulta.

Y es que ante estas situaciones vas a poder optar por contactar con recaudación a través de los números 915 53 68 01 o 901 200 350. Pero también vas a poder consultar todas las deudas que tengas con la Seguridad Social accediendo a su sede electrónica.

En esta web vas a tener que pulsar en la primera opción que indica "Certificado de estar al corriente de las obligaciones en la Seguridad Social". Con esta opción se va a comprobar si estás al corriente con todos los pagos de la administración e incluso tener un desglose de las deudas. En la nueva ventana se deberá pulsar en Solicitar certificado.

En la siguiente ventana te va a solicitar la identificación a través de certificado digital o el sistema Cl@ve. Una vez identificado con tu usuario, verás todos tus datos personales y en la parte inferior deberás elegir el tipo Genérico y en la parte inferior marcar en Detalle de deuda.

A partir de este punto pulsa en Continuar y seguidamente en Imprimir en la parte inferior de la pantalla. En la última parte de este procesos se deberá hacer click en Certificado para que se genere el PDF correspondiente y que te permita descargarlo de manera local.

En este documento se va a poder encontrar que no tienes ninguna deuda contraída con la Seguridad Social o por contrario un desglose de las razones de deuda y los importes de las mismas. Esto es importante porque Hacienda va a embargar la devolución hasta el punto que no te quede ningún tipo de deuda. Esto puede derivar en que no te terminen devolviendo absolutamente nada para compensar la deuda que tienes contraída.