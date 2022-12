Todos los descuentos que Amazon ofrece para ahorrar hasta 15 euros en una compra antes de que termine el año

Amazon tiene activos desde hace varias semanas (o incluso meses) varias promociones que caducarán mientras estés tomando las uvas de las campanadas: a las 23:59 del 31 de diciembre de este año. Todas estas promociones te ofrecen la opción de conseguir un descuento en tu próxima compra a cambio de usar alguno de los servicios (o de instalar alguna de las apps) de Amazon.

Te contamos cuáles son, para que puedas hacer uso de ellas en esta última semana:

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

15 euros por instalarte la app de Amazon

Empecemos por esta promoción disfrutable por lo que queda de 2022, una con la que Amazon nos bonifica con 15 euros tan sólo por instalar una app móvil, la del propio Amazon ('Amazon' a secas, es decir, la del portal de e-commerce).

La única condición, claro, es que no la tengas instalada actualmente, y que esta sea la primera vez que vayas a instalarla en cualquiera de tus dispositivos móviles. En caso contrario, cuando accedas a la URL de la promoción, en lugar de visualizar el botón 'Aplicar la promoción' (paso necesario, no lo olvides), sólo verás un mensaje de "No puedes disfrutar de esta oferta. Consulta más abajo los Términos y Condiciones".

Aun si cumples con esa condición previa para aplicar, el descuento de 15 euros sólo se te aplicará bajo dos condiciones:

Si el precio del conjunto de productos que adquieras de aquí a final de año asciende, al menos, a 30 euros.

Si el producto es vendido y enviado por Amazon. Es decir, no sirven los productos vendidos por terceros.

7 € por hacer uso de los puntos de recogida

Sí, Amazon ha reactivado su cupón de descuento de siete euros en todas aquellas compras que se envíen a uno de sus puntos de recogida (en lugar de a tu domicilio particular). Si ya lo aprovechaste en una ocasión previa, mala suerte: tu cuenta no te dará la oportunidad de aprovecharla en esta ocasión.

Y si eres residente en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, mala suerte también: sólo existen 'puntos de recogida' en la Península y las Islas Baleares, así que a no ser que vayas a pasar los próximos días visitando a unos parientes, no podrás disfrutar de la promoción.

Ahora, sigue estos pasos:

Entra en la web de la promoción y activa la oferta haciendo clic en el botón "Aplicar la promoción" que encontrarás un poco más abajo: no importa que no tengas ninguna compra aún prevista (la recompensa de 7 ? se aplicará automáticamente durante el pago).

Encuentra el punto de recogida de Amazon más cercano en este listado y añádelo a tu libreta de direcciones de la plataforma.

Añade a tu carrito de Amazon un mínimo de 20 ? de artículos vendidos y entregados por Amazon. Elige el punto de recogida de Amazon como dirección de entrega, completa tu pedido y obtén los 7 ? de descuento de manera inmediata.

6 € al recargar tu cuenta con 60 €

En tercer lugar, tenemos esta promoción con la que Amazon nos bonifica con 6 euros al recargar al menos 60€ tu cuenta de Amazon en un único pedido ingresando el código "ESASV22" en la sección "Añadir un cheque regalo o código promocional" antes de completar el proceso de recarga en Amazon.es.

Eso sí, deberás tener una cuenta de Amazon activa desde hace al menos un año y no haber recargado su cuenta en los últimos 36 meses.

Por otro lado, aunque sólo podrás acogerte a la promoción hasta el 31 de diciembre, podrás usar tu crédito promocional en productos vendidos directamente por Amazon.es hasta el 31 de mayo de 2023.

El crédito promocional no estará visible en el Saldo de cheques regalo de Amazon.es: se deducirá automáticamente de su próxima compra elegible.

5 € por crear una 'lista de deseos'

Amazon te regala 5 € de descuento si eres uno de los primeros 1000 usuarios en hacer clic en el botón de activación de la web de la oferta, y a continuación creas una lista de deseos (o wishlist) que incluya, al menos, tres productos vendidos y enviados por Amazon.es.

"el descuento promocional de 5€ será aplicado automáticamente a la cuenta del cliente y podrá ser canjeado en la próxima compra elegible de al menos 20 €. Amazon enviará un correo electrónico a los clientes que cualifiquen y confirmará que los 5 € promocionales de descuento se han agregado a la cuenta del cliente correspondiente en los tres días siguientes a cualificarse a la promoción".

Imagen | Wicked Monday en Unsplash