Tu factura de la luz contiene un QR que te dice qué tarifa eléctrica es más barata según tu consumo y cuánto ahorrarías si cambias

La luz sigue en máximos históricos, y desde Genbeta nos hemos propuesto ayudar a los lectores, aportando formas de comprobar si podría pagar menos en la factura eléctrica. Hace unos días contamos que la mejor forma de hacerlo era utilizar una hoja de cálculo, un simulador y comparadores, pero hoy, gracias a un tuit de @editora hemos descubierto que las facturas tienen un QR que lleva directamente al comparador.

No habría noticia si no fuera porque ese QR suma algo de valor frente a introducir manualmente la URL a la que conduce, que es la web del comparador de la CNMC. Sí, el mismo del que ya hablamos. Lo que aporta escanear ese QR es que nos rellena datos como código postal o consumo punta, valle y llano estimado, pues la URL que se genera incluye toda esa información. Veamos cómo funciona.

Escanea y comprueba tarifas, desde tu móvil o PC

Este es el QR de una factura de Energía XXI.

QR en factura de Naturgy.

Lo primero, evidentemente, es contar con nuestra factura eléctrica, ya sea en papel o en un PDF. En nuestro caso, hemos comprobado que una factura de Energía XXI y otra de Naturgy incluyen dicho QR, pero otra de Endesa no. No sabemos a qué se debe, pero quizá no todas lo incluyan. Lo segundo es contar con un lector de QR, en iPhone o Android. Tanto con Google Lens como con la cámara integrada de los iPhone y de muchos fabricantes de Android, se puede leer fácilmente.

La otra opción es hacer una captura de pantalla del QR para escanearlo en un lector online, si lo quieres abrir directamente desde un ordenador. Aun así, hemos comprobado que, si tras abrir el enlace en el móvil te lo autoenvías y lo abres en un PC, los datos que hay serán los mismos que vemos en el móvil.

Esto es lo que aparece en un iPhone con iOS:

Y esta es la información que ofrece una vez pulsamos en 'Continuar':

Lo que hace la web es calcular el consumo desde hace un año en la tarifa PVPC del mercado regulado (en el que están unos 11 millones de hogares y que es al que afecta el precio por horas del que tanto hablan los medios), y ofrecer una estimación de cuánto costaría la electricidad en el primer y el segundo año.

Así es el análisis que hace el comparador con una de nuestras facturas, abriendo el enlace del QR desde el ordenador:

Como vemos, con la tarifa más recomendada por el comparador de la CNMC, la Naturgy Tarifa Compromiso Luz, pagaríamos 540 euros frente a los 723 del histórico del mercado regulado (tarifa PVPC). Es muy importante señalar que en la parte superior solo veremos datos del mercado regulado. Es decir, que si ya estábamos en el libre, los datos de la comercializadora de referencia no servirán, así que las opciones propuestas no tienen por qué suponer un ahorro per se.

Así muestra los datos de la opción más barata.

Las conclusiones son muy similares a las que vimos con el simulador de la hoja de cálculo y con la web de Simulador Factura Luz que propusimos hace unos días. Como nos recuerda @Dictatriz en Twitter, es importante tener en cuenta que los cálculos están hechos con un impuesto eléctrico del 5% y un IVA del 21%, mientras que actualmente, por la coyuntura, el Gobierno los tiene fijados al 0,5% y 10% respectivamente.

Esto quiere decir que pagaremos algo menos de lo que dicen las estimaciones, mientras los impuestos se mantengan reducidos. Evidementemente, si consumimos más energía que el año pasado, la suma final del año será mayor que la que se muestra al lado de cada tarifa.