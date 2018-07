Si YouTube te funciona más lento en cualquier navegador que no sea Chrome, prueba esta solución

En Mozilla afirman que YouTube funciona cinco veces más lento en Firefox y Edge que en Google Chrome. La razón de esto, según explica Chris Peterson, director de programa técnico en Mozilla, es el nuevo diseño de YouTube.

Peterson explica que el rediseño depende de una API desfasada que solo se implementa en Chrome, lo que hace que YouTube se cargue bastante más lento en otros navegadores. Sin embargo, existen soluciones.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR