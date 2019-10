2.200 personas vieron en Twitch la retransmisión de un tiroteo antisemita en Alemania

No todos los tiroteos masivos o intento de que sean masivos ocurren en Estados Unidos. En el día de ayer, se produjo uno en el reciento de una sinagoga en Halle, Alemania, que dejó dos muertos tras el uso de armas y una granada. La particularidad del caso es que, tal y como ocurrió en Christchurch en Nueva Zelanda, el terrible incidente se retransmitió en directo a través de Twitch.

En el vídeo, que fue visto en directo por "aproximadamente cinco personas" personas, según la compañía, se puede ver cómo dispara y asesina a dos personas e intenta entrar sin suerte en la sinagoga. La motivación del atacante es claramente antisemita, pues da un discurso contra los judíos y negacionista del Holocausto. Las autoridades alemanas no descartan que hubiera más atacantes, pero sólo él aparece en el vídeo.

Por supuesto, este tipo de contenidos violan plenamente los términos y condiciones de Twitch. En un comunicado a CNBC, la compañía ha expresado sus condocelencias y deseo de eliminar todas las versiones que puedan resubirse del vídeo, hecho que suele ser una lucha común entre plataformas que emiten en directo o alojan vídeos cuando se da este tipo de incidentes.

La compañía ha confirmado que el vídeo fue visto por 2.200 personas una vez estuvo subido tras acabar la retransmisión en directo, que como hemos dicho, solo fue vista por cinco usuarios. Se alcanzó una cifra tan grande porque el vídeo tardó media hora en eliminarse, y no fue mayor porque según la compañía no fue recomendado por el algoritmo ni apareció en algún directorio de mucho tráfico. La sospecha que tienen es que se compartió y propagó en plataformas de mensajería. Al eliminarlo, compartieron el hash del vídeo con otras empresas de un consorcio de la industria del streaming para que éste no se extendiera.

Twitch has a zero-tolerance policy against hateful conduct, and any act of violence is taken extremely seriously. We worked with urgency to remove this content and will permanently suspend any accounts found to be posting or reposting content of this abhorrent act.