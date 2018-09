5 extensiones para los que utilizan Instagram en la web

Si queremos la experiencia completa de Instagram tendremos que utilizar obligatoriamente la aplicación, pero lo cierto es que la versión web es muy cómoda para consultar la red social cuando estás desde tu ordenador.

Hoy vamos a recomendar una serie de extensiones para Google Chrome que serán muy útiles para aquellos usuarios a los que le gusta consultar las publicaciones de sus amigos desde el navegador.

Modo Noche

Instagram Night Mode es una extensión que hace lo que promete, y una vez que la tengamos instalada haremos que nuestros ojos descansen un poco más gracias a este "modo noche".

De esta manera, la oscuridad será protagonista en la plataforma (tanto en las publicaciones individuales como en el perfil completo), la zona de comentarios, etc.

Descarga y sube fotos

Por defecto, la versión web de Instagram no nos permite descargar las fotografías o vídeos que publican otros usuarios. Donwloader for Instagram es una extensión que lo habilita, además de posibilitar la descarga de Historias.

Otro punto importante es que si la instalamos tenemos la opción de subir fotos a nuestro perfil. Sus desarrolladores afirman que ya están trabajando para activar la subida de vídeos.

Mejora la experiencia

Los creadores de 'Improved Layout for Instagram' aseguran que "Instagram.com no está optimizada para ser vista desde una computadora". De esta manera podremos ver más entradas al mismo tiempo.

"Instagram.con no está optimizada para la versión de escritorio"

Además, gracias a esta extensión aparecerán una serie de controles muy útiles para los vídeos, pudiendo silenciarlos, ajustar el volumen, poder retroceder y avanzar o activar el modo pantalla completa.

No pierdas ninguna notificación

Si eres de esos usuarios que quieres estar siempre al día de lo que sucede en tu perfil, WebClient for Instagram es una extensión con la que recibir notificaciones cada vez que tenemos un nuevo comentario, seguidor, me gusta, etc.

Una vez que la hayamos instalado tendremos siempre a mano el feed de Instagram, ya que aparecerá en una columna en la parte derecha si hacemos click sobre el icono de la extensión. También nos permite publicar fotos, descargarlas y ver las publicaciones de otros en su "calidad completa".

Sigue a usuarios en masa

Si eres una empresa, o cuenta de Instagram que quieres utilizar la plataforma de un modo más "profesional", quizás te interese probar GrowBot Automator.

Esta extensión nos permite activar un bot que se encargará de seguir automáticamente todos los seguidores de una determinada cuenta, o incluso los usuarios que comentan o han hecho me gusta en una cuenta concreta de Instagram.

Existen una serie de filtros que podemos establecer, fijando un mínimo y un máximo de usuarios que queremos que siga, si la cuenta está o no está verificada, si es privada, si nos sigue, etc.

