A tumba abierta: Tumblr y el fin del contenido adulto

A mediados del mes pasado, Tumblr recibió un duro golpe al ver como su aplicación desaparecía de la App Store. En un primer momento no se supo qué pasaba, aunque finalmente se descubrió que la causa fue la pornografía infantil que algunos usuarios habían publicado en la plataforma.

Dos semanas después de ese incidente, Tumblr ha anunciado que se acabó el contenido adulto en su servicio. Eso significa que a partir del 17 de diciembre eliminarán todas las publicaciones de este tipo y quedarán prohibidas de aquí en adelante.

Podemos preguntarnos "qué es realmente contenido adulto". En la entrada que han publicado para anunciar este importante cambio Tumblr asegura que se acabaron todas las fotos, vídeos o GIFs en los que aparezcan genitales, pezones femeninos o cualquier manifestación del acto sexual.

Muchos usuarios han expresado su descontento en otras redes sociales, declarando que utilizaban Tumblr para consumir y compartir este tipo de contenido. El comentario que más se repite es que Tumblr dejará de existir el 17 de diciembre.

Tumblr después del 17 pic.twitter.com/989vrY8PKy — I.J.O.R. (@ijortegar) 4 de diciembre de 2018

Y es que @Tumblr sin erotismo ya lo conocemos y es aburrido; es @Pinterest. — Daniel Arzola (@Arzola_d) 3 de diciembre de 2018

Please, at least have the common sense and humility not to post stupid, unfunny crap on Twitter while you screwed millions of users that have spent years building communities using Tumblr.



You dicks deserve to go out of business. — Dross (@eldiariodedross) 3 de diciembre de 2018

Yahoo dijo que el contenido adulto no era problema

En 2013, cuando Yahoo cerró oficialmente la compra de Tumblr, Marissa Mayer (CEO de Yahoo) hizo unas declaraciones para tranquilizar a los usuarios de la plataforma, dando a entender que el contenido adulto no corría peligro.

"Creo que la riqueza y la amplitud del contenido disponible en Tumblr es lo que lo hace realmente emocionante y nos permite llegar a más usuarios".

En aquel momento daban a entender que Tumblr era una especie de reflejo de Internet: "Internet tiene porno, Tumblr también". Semanas después, vimos como Yahoo comenzó a hacer cambios importantes sobre este tipo de publicaciones.

Además de retirar los blogs marcados como "para adultos"(NSFW) de los resultados de búsqueda, la compañía hizo que no se mostrara este contenido en la categoría Discovery. También se ocultó a los que iniciaran sesión en modo seguro y de los motores de búsqueda.

Al buscar desde la aplicación móvil palabras como "gay" o "bisexual" daba como resultado la nada absoluta. En aquel momento entonaron el "nada ha cambiado", afirmando que estaban tomando medidas "para evitar que los usuarios que no quieran ver este contenido puedan evitarlo".

Disparando moscas a cañonazos

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la pornografía infantil es algo muy dañino para la sociedad. Lo que ocurre es que Tumblr (que ahora pertenece a Oath) en vez de solucionar este problema concreto, ha optado por una opción más radical.

La compañía asegura que, por medio de algoritmos, serán capaces de eliminar automáticamente todo el contenido adulto que se haya publicado en el pasado, presente y futuro.

Meter en el mismo saco "pezones femeninos" y "pornografía infantil" vuelve a demostrar que Internet es un lugar muy difícil de gobernar y en el que (a veces) se aplican leyes un tanto absurdas.

Tumblr no ha sabido gestionar la pornografía infantil y todo el contenido "adulto" ha acabado en el mismo saco

No olvidemos que Tumblr se lanzó a principios del 2007. En estos 11 años hemos visto como Internet y la sociedad ha evolucionado en muchos aspectos. No hace tanto, personas con una sexualidad "diferente" no tenían un lugar donde expresarse o encontrar a personas que estaban pasando por lo mismo.

Tumblr jugó un papel decisivo en esto, con miles de blogs en los que reinaba el contenido homosexual, bisexual, etc. Dentro de muy pocos días se cierra una etapa en Tumblr, y parece que la mayor parte de los usuarios piensan que es una decisión suicida.

En este hilo de Reddit explican a la perfección cómo Tumblr no supo gestionar nada bien el problema de la pornografía infantil, eliminando publicaciones pero dejando intacto el contenido original y los comentarios de otros usuarios.

No existe una manera lógica de reportar este tipo de publicaciones (en su página de ayuda no se muestra ningún resultado cuando buscamos "pornografía infantil" o "ilegal"). Por si fuera poco, cuando encuentras el apartado en el que explican como "reportar" contenido, te das cuenta que tienes que "compartirlo" para poder hacerlo. No parece el mejor sistema.

Podrían haber optado por verificar a los usuarios mediante SMS o construir herramientas que permitan evitar la pornografía infantil sin destruir el resto de publicaciones "adultas".

Parece que Tumblr ha optado por la solución "fácil", ya que las otras medidas requerían un extra de trabajo. En los próximos meses veremos como afecta esta decisión a la plataforma, pero todo apunta a que no le traerá muchas alegrías a Oath.