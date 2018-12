Tumblr eliminará todo el contenido pornográfico: adiós a una de sus grandes señas de identidad

Cuando David Karp fundó y lanzó la red social Tumblr, en Internet se produjo una pequeña revolución que dio alas a la idea de que cualquiera podía tener un blog, como Twitter hizo con las opiniones o hechos contados brevemente.

Mucho ha llovido desde entonces, y tras ser vendida a Yahoo en 2013 y luego pasar a manos de Oath, la red social ha perdido mucho de su atractivo, salvo por sus contenidos pornográficos, que seguían siendo muy visitados por los fieles de la comunidad. Sin embargo, la situación está próxima a cambiar.

Tras ser eliminada de la App Store de iOS por un incidente de pornografía infantil, la compañía ha anunciado que eliminará todo el "contenido adulto" a partir del 17 de diciembre de este año, y no será permitido de ahora en adelante.

Tumblr ha explicado que considera contenido adulto toda foto, vídeo o GIF que muestre genitales, pezones femeninos y cualquier manifestación de acto sexual. Es decir, sin sorpresas.

Sin embargo, serán excepciones (destacables, viendo la censura aplicada en otros casos) pezones relacionados con casos de lactancia, escenas de parto y otras situaciones sanitarias como masectomías u operaciones de cambio de sexo.

También quedan en la red social desnudos artísticos (esculturas o ilustraciones), relacionados con política o que sean noticia y descripciones sexuales por escrito.

Ante la vasta cantidad de contenido pornográfico presente en la red social, Tumblr ha diseñado algoritmos encargados de eliminar automáticamente todo el contenido presente, pasado y futuro no permitido.

Sin embargo, la red social controlada por Oath será flexible, y es que tal y como cuentan en el comunicado, "puedes recurrir la decisión usando un botón en la publicación en cuestión". Aun así, resulta extraño que el proceso sólo podrá realizarse desde Android y la web, y no desde la aplicación de iOS. La situación en actividad de publicaciones, como vemos en el tuit, está muy lejos de lo que llegó a ser.

quick recount adding for 2018, looks like # of articles/posts did stabilise around 30 million per day pic.twitter.com/aILPdD8yTE