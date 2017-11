Tumblr camino a la "tumba": la salida de su fundador es el fin de una era

A veces cuesta pensar que productos que utilizamos todos los días millones de personas van a acabar en el olvido. Myspace, Digg o GeoCities nos valen como ejemplo, y Tumblr podría añadirse pronto a esa gigantesca lista.

Hace unas horas veíamos como David Karp, fundador y presidente ejecutivo de la compañía, anunciaba que dejará la compañía el mes que viene. En un tuit ha adjuntado la carta que ha enviado a su equipo, tras 11 años al cargo de esta red social:

Letter I just sent to my team ♥️ https://t.co/3Vsv3ROuhf — David Karp (@davidkarp) 27 de noviembre de 2017

"2017 será mi último año en Tumblr"

En los últimos año hemos presenciado como Tumblr ha ido cambiando de dueño, sin un rumbo aparente. En mayo de 2013 Yahoo confirmaba se que se hacía con esta red social, una operación que se cerró por 1.100 millones de dólares.

Hace unos. meses presenciábamos como Verizon se hacía con Yahoo, y el futuro no pintaba muy prometedor. En aquel momento ya dejaron claro que fusionarían / matarían Yahoo y Aol para crear una nueva compañía: Oath.

Cuando se produjo el acuerdo con Yahoo, David Karp se comprometió a formar parte de la compañía durante un periodo de cuatro años. Ahora que este pacto llega a su fin, el CEO de Tumblr asegura que deja el barco, sin contar nada acerca de su futuro.

"Les pido que entiendan que esta decisión llega después de haber estado reflexionando durante meses sobre mis ambiciones personales, y sin que esta incida en mi esperanza para el futuro de Tumblr o el impacto que sabemos que puede llegar a tener.

Jeff D'Onofrio, el director de operaciones de Tumblr, será el encargado de asumir su puesto, pero tampoco está claro si ocupará este puesto durante mucho tiempo. Karp fundó Tumblr en Nueva York, en el año 2007, siendo una plataforma en la que poder compartir textos y mensajes cortos. En este momento da cabida a unos 380 millones de blogs.

Futuro muy incierto

Cuando Yahoo compró Tumblr, Marissa Mayer prometió "no arruinar" la red social. Curiosamente, ella también saltó del barco hace unos meses, cuando se produjo la compra por parte de Verizon.

"Tumblr es increíblemente especial y tiene un gran cosa entre manos".

La actividad en Tumblr ha ido cayendo en picado desde que Yahoo compró la plataforma. En el siguiente gráfico, creado por Álex Barredo, podemos ver como la cantidad de publicaciones diarias crecía hasta el año 2014, momento en el que comenzó el declive.

El número de blogs que se crean diariamente en esta plataforma también ha disminuido en un 45%. En 2014 se creaban más de 240.000 blogs diarios, mientras que actualmente se dan vida a unos 130.000 nuevos blogs cada día.

Como vemos, la actividad está cayendo a un ritmo preocupante, pero al mismo tiempo existe una importante cantidad de usuarios que siguen publicando nuevas entradas y creando nuevos portales dentro de Tumblr. Verizon tiene que decidir qué hacer ahora con esta red social: si apostar por ella, dejarla a la deriva, venderla, rehacerla de nuevo o integrarla en uno de sus servicios.

Contenido que muchas veces no es fácil de publicitar.

Otro punto delicado es cómo conseguirán beneficios (de publicidad) en una red social en la que abunda contenido que no es apto para todas las edades. De hecho, en 2015 hubo mucha polémica acerca de que ISIS utilizaba esta plataforma para encontrar a "médicos interesados" en prestarles sus servicios.

Últimamente, parece que los usuarios han ido migrando a otras plataformas para compartir ideas rápidas, imágenes o vídeos. Parece que Yahoo y Oath tienen problemas para convertir a Tumblr en una fábrica de dinero. Con las cifras que ahora conocemos, parece que esta tarea será cada vez más complicada.

Lo que queda claro es que, sean cuales sean los motivos de David Karp, estamos presenciando el fin de una era en Tumblr (y quizás en Internet). Ahora sí que sabemos que esta plataforma no volverá a ser la misma, y la gran duda es saber si su fundador nos sorprenderá con algo en un futuro próximo.

