El creador del predecesor de YouTube para vídeos musicales cuenta cómo las discográficas y Facebook lo hundieron

Existió una época remota a finales de los 2000 en la que ninguna plataforma de las que ahora damos por sentado, contaba con feeds de audio o vídeo. Lo de recibir notificaciones de YouTube cada vez que nuestro artista favorito publica un nuevo vídeo con una nueva canción, era un poco de ciencia ficción incluso para el favorito de la época: MySpace.

La primera plataforma en ofrecer algo así fue iLike, un nombre que quizás incluso los que llegaron a usarlo en su mejor momento, apenas recuerden. Después de todo, terminó siendo adquirido por la misma MySpace y desapareció de Internet hace casi 10 años. Todo este tiempo después, uno de sus creadores ha decidido contar en su cuenta de Twitter, la interesante historia de cómo una vez, la discográfica más grande del mundo amenazó con destruir la startup por la publicación de un vídeo, y de básicamente cómo entre la "extorsión de la industria musical" y Facebook copiando sus funciones, terminaron desapareciendo.

iLike fue fundado por los hermanos Ali Partovi and Hadi Partovi en 2006, el servicio permitía descubrir artistas, descargar música, y se integraba con iTunes y Windows Media Player. Además de esto, iLike tenía una aplicación para Facebook en la época cuando las apps para Facebook eran extremadamente populares.

Esa app para Facebook fue una de las más populares de la plataforma, y el servicio llegó a tener hasta 60 millones de usuarios registrados. Los artistas del momento estaban en iLike y la plataforma en ese entonces era básicamente el único y más grande rival de MySpace.

No solo eso, sino que iLike ofrecía algo que no ofrecía ninguna otra plataforma social del momento: un feed de vídeos musicales, algo que faltaba incluso en YouTube o MySpace, y que ofrecía la única forma de aquel entonces de que un usuario supiese fácilmente si su artista favorito había publicado algo nuevo.

The world’s largest record label once threatened to destroy my startup over one video. This high-stakes showdown involved music mogul Jimmy Iovine of @UMG and rock star Bono of @U2 . It taught me a lot about facing fear in business. Here’s the painful story. (1/n) pic.twitter.com/onW6QduTHL

En iLike solo se usaban clips de vídeo de 30 segundos, y estaban licenciados, la empresa desde el principio pagaba derechos a las discográficas por usar esos clips, algo que hasta el sol de hoy es un problema enorme en YouTube.

Partovi cuenta en Twitter que su prioridad en 2007 era lograr que grandes artistas abrazaran el servicio y que publicaran vídeos exclusivos de forma regular, así las bandas más pequeñas los seguirían. Inocentemente pensó que las discográficas estarían dispuestas a ayudar.

Ali cuenta que su servicio era tan popular que era el principal promotor de ventas afiliadas en la Music Store de iTunes. Por esta razón, Partovi se reunió con el magnate de la música Jimmy Lovine en Universal Music Group para hablar justamente de eso y de "cómo vender más discos".

En su lugar se encontró rodeado de otras 12 personas y con la exigencia de que tenía que entregar el 50% de su empresa si quería permanecer abierto. Con la amenaza de retirar toda su música de iLike si Partovi no cedía, Lovine le dio un ultimátum:

Jimmy demanded half our equity simply to continue what we were already doing legally! He started lamenting that he should never have licensed music to iTunes without getting Apple stock, because Apple had built an empire “off our backs.” I wasn’t in Silicon Valley any more. /20