El apoyo de Jack Dorsey a un podcaster antivacunas causa indignación y reaviva el debate de la desinformación en redes

Un podcaster, de nuevo, pone en aprietos a un dirigente de la industria tecnológica. Después del polémico episodio de Elon Musk, la marihuana y el whisky, Jack Dorsey se ha metido en un jardín por acudir al podcast de un conocido antivacunas y alabar su labor en pro de la salud. Todo un papelón.

En un momento en el que los brotes de sarampión están en plena escalada tanto en Europa como Estados Unidos, siendo un problema de vacunación, el máximo responsable de Twitter ha acudido al programa de Ben Greenfield, dedicado a la práctica deportiva y al bienestar, en el que hablaron de "tácticas avanzadas de mitigación del estrés", bañeras frías u hormesis, entre otros asuntos.

Thanks Ben! Great conversation, and appreciate all you do to simplify the mountain of research focused on increasing one’s healthspan! Grateful for you https://t.co/EDmhE3OKnk