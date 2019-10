"Barcelona está en llamas🔥🔥🔥": el postureo en redes sociales llega a los disturbios en Cataluña con posados en el fuego

En los últimos días, las protestas en las calles de Barcelona, sobre todo por la noche, se han llenado de disturbios que en algunos casos han acabado con quema de contenedores. En el día de ayer, por ejemplo, la cosa fue a mayores y hubo quema incluso de coches, lo cual hizo que algunas casas tuvieran que ser evacuadas.

La situación es dramática para los ciudadanos de la ciudad a los que le toca vivir la compleja situación, sin embargo, hay personas que en la era de las redes sociales se lo toman de otra forma, y publican que están entre incendios provocados con disturbios como si estuvieran de vacaciones en una isla paradisíaca, con un tono de postureo.

Es el caso de @fitness_mama, "La madre del fitness", una influencer rusa que según podemos ver en su perfil de Instagram, está pasando unos días en Barcelona. Días que, desgraciadamente cabría pensar, coinciden con los disturbios de algunas calles de la Ciudad Condal. Sin embargo, frente a ese pensamiento, la acción de Fitness Mama ha sido la que cabría esperar en un escenario más pacífico y calmado: colgar una foto, pero rodeada de unas vallas de seguridad en ardiendo. El título de la foto es "BARCELONA IS ON FIRE🔥🔥🔥"

Lo que más llama la atención, además de la foto en sí, es lo bien que ha elegido los hashtags para posicionarse. Etiquetas como #barcelonariots, #sentenciaproces, #llibertatpresospolitics, #libertatpresospolítics o #independenciacatalunya que nada tienen que ver con su actividad, pero que le darán una gran visibilidad. La mayoría de reacciones y comentarios que hemos visto en su perfil y en redes no entienden este comportamiento

Disturbios en la era de las redes sociales: cuando dejan de distinguirse escenarios

El de Fitness mama es uno de los casos más mediáticos, porque cuenta con más de 700.000 seguidores, pero no es el único caso que hemos visto en redes sociales relacionado con esta forma de compartir los sucesos con altercados de la protesta catalana.

Como vemos en el tuit insertado, el tuitero @akatono9 y su amigo @malcom_g08 han grabado y compartido (con mucho éxito) cómo el segundo se encendía un cigarrillo con el fuego producido por haber quemado objetos sobre la carretera en primer lugar, para más tarde hacerse una foto típica de redes sociales (como si el mundo no fuera con ellos), al lado del furgón policial. En el vídeo, de hecho, se puede ver cómo en el momento de encender el cigarillo la tensión sigue en el ambiente. Un claro momento de meme de "this is fine".

Pero hay más con esta temática:

Postureo #tsunamidemocractic

Vaya generación de paletos y cazurros estamos creando pic.twitter.com/JGrVvlw9nK — J͓̽o͓̽s͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽R͓̽u͓̽e͓̽d͓̽a͓̽ ❽❽ (@JosanRueda) October 16, 2019

Sin ser para nada lo mismo, pues los disturbios de Barcelona pueden estar ocurriendo cerca de la casa de estos chicos y chicas y no en un campo de concentración nazi o Chernobyl, las fotos recuerdan a esas hechas por turistas cerca del reactor que causó la mayor desgracia nuclear de la historia de Europa o a las de influencers posando en Auschwitz y en el Monumento al Holocausto de Berlín.

En una era en la que como sociedad hemos apostado por compartir todo sobre nuestra vida y lo que hay alrededor, quizá hemos perdido la sensibilidad para distinguir entre lo que encaja como algo divertido y ocioso, y lo que se puede compartir como algo dramático sin que parezca que estamos celebrando que ocurra un evento con violencia que puede tener consecuencias mortales, si la cosa se complica. Probablemente es una línea que ya hemos cruzado, y que en futuro se haga incluso más invisible de lo que ya lo es.